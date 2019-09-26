【雪橇】主人裝死測雪橇犬反應　半分鐘即後悔　事敗慘叫逃走

為了測試寵物的忠誠度，部分寵主不惜使出「苦肉計」，假裝暈倒或受傷來觀察愛寵的反應。越南一名寵主日前假裝昏迷，欲藉此測試身旁的雪橇犬，最後測試結果卻令他不禁哀嚎。

日前，越南一名寵主決定在愛犬面前假裝暈倒，藉此觀察家中雪橇犬的反應。他倒下後，雪橇犬竟然對他又打又踢，似乎想搖醒他。面對愛犬的連環拳，他不禁哀嚎一聲，趕緊站起來逃離現場。

越南一名寵主決定在愛犬面前假裝暈倒，藉此觀察家中雪橇犬的反應。（Facebook@Chủng Tộc Đại Ngáo Husky）

▼▼▼▼▼點擊相片看雪橇如何「喚醒」主人▼▼▼▼▼

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整個惡作劇過程被拍成短片，並分享至Facebook，吸引了數千人觀看。從片段中可見，身穿黑衣的男寵主突然在雪橇犬躺下，緊閉雙眼，模擬暈倒的狀態。雪橇犬定睛了一剎後，隨即圍著主人走了一圈，然後便開始對他「拳打腳踢」，彷彿想搖醒他。雪橇犬不停在主人身旁彈跳，而躺在地上的主人則默默皺眉。

直到雪橇犬一掌打在他的肚皮上，他不禁吐出一聲慘叫，但隨即繼續閉起雙眼。雪橇犬見主人開始醒來，繼續用力地拍打他的臉頰及身體，逼得他連忙爬起來逃離現場。

網民對雪橇犬的反應有不同看法，有人指牠其實已識穿主人的把戲，才粗暴地對待主人，笑言「可能狗狗一直在等待這機會復仇」。同時，亦有網民指牠以為主人暈倒了，因此便使勁搖醒主人。

▼▼▼雪橇犬真是令人又愛又恨的寵物，別看牠傻氣可愛，原來牠是位最強第三者？！▼▼▼