【肥貓】9公斤橘貓大叔愛擋電視　婆婆超無奈只能看牠賣萌

正所謂「有媽的孩子像個寶」。 台灣有婆婆家裏養了隻橘貓「椪柑」，牠就像被寵壞的孩子，身型長得超豐腴。牠還超愛撒嬌，每天都會圍著婆婆打轉。每當婆婆看電視不理牠，牠還會使出超吸睛的「必殺技」，逼使大家把視線落在牠身上。

橘貓「椪柑」長得超豐腴，牠以大叔坐姿曬出牠的大肚子，還擋去一半畫面。（Facebook圖片：Arbuge home）

台灣有隻橘貓名叫「椪柑」，牠有著豐腴圓潤的身材，是個被婆婆寵壞的好例子。椪柑的體重在2017年已達7公斤，現在更重達9公斤，是隻重量級貓咪！牠跟婆婆感情非常好，最喜歡在婆婆身邊打轉刷存在感，尤其在婆婆專心看電視時，牠總會擋在電視前，用大叔坐姿大曬肚子給婆婆看，還把電視螢幕擋住一半。

椪柑小時候已經是隻身型偏大的小橘貓，牠的食量不算特別大，甚至比其他貓吃得還要少，不過身型卻一直瘦不下來，現在7歲已經胖到9公斤！加上牠是婆婆的寶貝，正所謂「有種餓，是婆婆覺得牠餓」，即使貓糧還有半桶，只要椪柑走到婆婆身邊撒嬌，她都會餵零食給牠。

▼▼▼點撃圖片放大：看椪柑軟綿綿的萌肚▼▼▼

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婆婆以前不懂得跟椪柑相處，完全不敢靠近牠。直至有次，婆婆在家裏跌倒，椪柑聞聲立即走到她身邊，默默地守候著她。椪柑的舉動令婆婆非常感動，更破除了她們之間的隔閡，從此把牠當成孫子般疼愛。

「下來，婆婆看不到電視。」椪柑的主人在facebook專頁發了一張照片，內容是椪柑擋在電視前，隨即獲得逾500位網民讚好，大部分網民都留言讚椪柑「好可愛」、「下盤好穩」、「尾巴也好粗」、「電視太小」、「坐姿太撩人」，也有網民擔心椪柑的健康，建議牠減肥。