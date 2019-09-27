鬥牛犬照顧3隻無血緣狗B　結果被玩殘　無奈藏客廳角落

「為人父母甚艱難」，這句俗語其實也適用於毛孩們身上。美國一隻鬥牛犬初嘗育兒滋味，照顧好友誕下的3隻幼犬。然而，牠的飼主日前發現牠為躲避幼犬，竟瑟縮在客廳角落。

照顧小孩是件艱苦的事，不論人或毛孩，在年幼時總是份外活潑及愛搗蛋，稍欠活力的家長隨時力有不逮。美國鬥牛犬Diesel早前肩起照顧好友子女的責任，但不久後即宣告「投降」，為了躲開幼犬而瑟縮客廳一角。

Diesel一臉無奈地躲在椅子後，而幼犬們則在椅子前方嬉戲。（News Flare）

Diesel與飼主Gina Rodriguez居於美國維珍尼亞州，共處了6個年頭。Gina前陣子領養了另一隻母狗，牠在不久後便誕下了3隻幼犬。Diesel身為家中老大，自告奮勇幫忙照顧幼犬們，但牠看來不太擅長應付活力充沛的幼犬。Gina日前發現Diesel一臉無奈地躲在椅子後，藏身在客廳角落；而幼犬們則在椅子前方嬉戲，Diesel似乎正故意避開牠們。

Gina把這幕拍下，並分享到網上，她笑言：「Diesel看來被擔任父親的經歷嚇怕了，看到牠嘗試避開小狗的情景覺得很有趣。」

▼▼▼其實鬥牛犬和BB也有相親相愛一面，例如這名B女和其狗朋友▼▼▼