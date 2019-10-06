【領養狗】懷孕比特犬被棄街頭　攝影師想出妙計　為牠找幸福家

近年，不少孕婦都會特意在產前拍輯寫真，紀念懷孕的過程。美國有位攝影師專門為收容所裏，等待生產的母狗拍攝「孕婦寫真」，讓牠及牠的孩子能早日找新主人。 9月初，有隻2歲比特犬媽媽被主人遺棄，攝影師決定為牠拍攝「孕婦寫真」，照片在網上廣傳，令狗狗聲名大噪！

狗媽媽Pickles早前被動保人員發現，及後送到收容所。（Pits and Giggles Rescue）

9月初，美國有動保人員發現2歲的比特犬Pickles在街上遊蕩，由於牠身懷六甲，動員人員便把牠帶回收容所。人員透過牠晶片上的資料，成功聯絡到牠的主人。然而，對方卻決定遺棄牠，把牠留在收容所裏。Pickles臨盆在即，需要在設施更完善的地方，獲得更好的照顧。當地專門收留懷孕、哺乳的狗媽媽及其小狗的動物救援組織Pits＆Giggles Rescue，得悉Pickles的情況後，決定要把牠帶回去，讓牠能在專業的照顧下，平安誕下小狗。

攝影師Lauren CasteenSykes經常會為Pits＆Giggles Rescue所收留的狗及小狗拍照，助牠們尋得領養者。她看到Pickles雖然挺著一個大肚子，但仍那麼親人、活潑，更會開心地上前撒嬌，認為牠是理想的拍攝對象。

有間動物救援組織把Pickles帶走，為牠提供專業的產前照顧。（Pits and Giggles Rescue）

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Lauren為Pickles拍照時，牠一直想找人跟牠玩耍，即使肚子笨重令牠行動不靈活，時常出現滑稽的動作，不過她還是專業地捕捉到Pickles充滿母愛的一面。Pickles完成孕婦寫真沒多久，便誕下了8隻健康活潑的小狗，而且牠們全部都是狗女！在Pickles差不多完全恢復時，Lauren再度為牠拍攝一個全家福！希望牠和孩子們都能夠盡早找到新主人！