【寵物】徵集史上畫得最差的自畫像　41幅作品神似得令網民驚訝

喜歡毛孩的你，有沒有試過親手把家中可愛的毛孩畫出來呢？ 最近Twitter上又有古怪的新風潮，就是希望大家把畫得最差的毛孩畫作分享出來，結果引來不少人投稿。作品全部走簡約風，幾筆就畫出了毛孩神髓，但是否栩栩如生，就真的見仁見智了。

Twitter上又有古怪hashtag，這次是Poorly Drawn Animals！（網上截圖）

想為家中毛孩畫出唯妙唯肖的畫作，這對許多繪畫苦手來說並不容易。但事實上，其實可能簡單幾筆，便已可以把毛孩精髓刻畫下來。

【點擊圖片看這次徵集的畫得最差毛孩畫作，其實一點也不差，有些更是頗傳神】

究竟可以畫得有多差呢？大家不妨慢慢欣賞。（網上截圖）

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最近Twitter上的PoorlyDraws帳號，便發起Poorly Drawn Animals的新標籤，開宗明義地要收集各寵主畫出家中毛孩作品，而主題是要「畫得最差」！活動至今已收集了40多個作品，雖然畫風簡約，甚至可用抽象來形容，但仍有不少網民大讚，「很傳神，活靈活現」。

雖然這些粗陋畫作難登大雅之堂，但它們都是寵主嘔心瀝血之作。有些作品也真的抓到了毛孩神髓，和原相對比後更覺其精妙之處。你也有興趣替家中毛孩畫張畫嗎？快快動手試試吧！