邊境牧羊犬被置車尾　狗主自私原因令全城憤怒　最終只罰50元？

狗狗被無良狗主置於車外的新聞時有出現，部狗主辯稱那是「遛狗」，不過大多數狗主都是怕被狗弄髒車廂。 內地早前有隻邊境牧羊犬。瑟縮於車尾的保險槓上，看起來非常可憐，車主稱怕狗掉毛弄髒車廂，於是把牠置於車外，警方依法向車主徵收人民幣50元（約港幣55元）罰款。

有隻邊境牧羊犬被放在保險槓上。（梨視頻）

有四川市民上月中（9月19日）於馬路拍攝了一段影片，有私家車車尾的保險槓上竟然坐著一隻邊境牧羊犬。牠的神情無奈，生怕會跌出馬路於是瑟縮在保險槓，看起來非常可憐。

市民把影片交予警局舉報，警方於9月23日聯絡車主並作出檢控。車主稱怕狗掉毛弄髒車廂，於是把牠放在保險槓上。警方以車主將狗放車外且轉線沒打轉向燈，依法罰款50元（約港幣55元）。

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影片被放到社交平台後，網民都抨擊狗主，認為他不適合養狗，留言包括「怕髒就別養啊」、「狗沒法選擇什麼人品的主人」、「這種人還有資格養狗？」、「萬一狗掉下去被勒死了呢？」，有精明的網民發現，警方的懲罰主要針對「沒有打轉向」。

日前貴陽市發生一宗虐狗事件，狗狗被逼跟著行駛中的計程車狂奔，事件令人憤怒。

內地公路不時能看見有狗狗被綁在車廂外，早前便有狗狗被綁在一輛的士後方，的士於馬路高速行駛，而狗狗則吃力地隨之奔跑約一公里。