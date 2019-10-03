【旺角】三色貓終身無法排泄　醫生建議安樂死　毛守：畀個機會佢

本地動保組織毛孩守護者日前接到市民求助，指一隻小貓無法自行排泄，而且不時因疼痛而慘叫，懷疑身體狀況有問題。 經醫生初步觀察後，認為牠的脊椎塌陷壓著神經，有機會終生癱瘓，並無法自行排泄，建議安樂死，要不然就是等待奇蹟。毛孩守護者創辦人陸家捷（Kent）接受《香港01》訪問表示，「唔想咁快送佢走，想畀個機會佢，睇下有無變化，或者會好返啲。」目前貓貓交由暫托人照顧。

小貓由於脊椎塌陷，導致下半身癱瘓。（受訪者提供）

本地動保組織「毛孩守護者」（簡稱毛守）早前在facebook貼出一隻癱瘓小貓的遭遇，指有外籍人士早前帶了一窩流浪貓回家照顧，及後發現其中一隻小貓無法自行排泄，而且走路姿勢奇怪，時常發出痛苦的尖叫聲，懷疑身體狀況有問題，繼而向毛守求助。

小貓經醫生觀察後，推斷是突發性椎間問題，由於脊椎下榻壓著神經，導致下半身痛楚無法動彈，而且無法自行排泄。醫生給義工們兩個選擇，要不安樂死，要不等待奇蹟出現。

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毛孩守護者創辦人陸家捷（Kent）接受《香港01》訪問指，「佢依家仲係BB，做手術麻醉有風險，起碼要變返成貓。如果有人肯湊、照顧到，都唔想咁快送佢走，想畀個機會佢，睇下有無變化，或者會好返啲。」小貓現時由暫托義工照顧，牠的情況時好時壞，偶爾能自行排泄，偶爾因疼痛而慘叫，需服用醫生處方的止痛及神經藥物作舒緩，毛守打算待牠發育完全再作進一步治療。

現年7歲的Able曾因觸電而差點送命，牠在意外中失去了前肢及尾巴。

這隻靠著後肢站立，站姿彷彿暴龍及袋鼠的貓貓名叫Able。主人為牠取這個名字，寓意一般貓貓做到的事牠也做到；而牠亦不負主人寄望，學懂了下樓梯、跳起、走路等技能。

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