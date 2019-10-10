流浪狗B被媽嫌髒　收養後獲貴賓級招待　1年後變小鮮肉

台灣有狗主在動保機構看到有隻小狗需要幫忙，二話不說便把牠帶回家暫托。結果，狗主母親卻嫌牠又醜又髒，只允許牠睡車庫、吃乾糧，待遇跟家裏的狗狗有超大落差。經過三個月照顧，母親開始對牠產生感情，不單讓牠睡狗床、餵鮮食，還在房間涼冷氣！這隻醜小狗還慢慢變成大帥哥！

威利原本是隻醜小狗，結果被狗主母親嫌棄，不允許牠在屋內睡。（受訪者提供）

狗主Zeno在去年8月於動保機構facebook專頁遇見混種狗威利，義工發文尋好心人幫忙照顧這隻奄奄一息的小狗。Zeno看到威利可憐兮兮的樣子，她鼓起勇氣暫托牠，把牠照顧到有人領養為止。

母親言行想把狗趕走

Zeno最初帶威利回家時，她的母親非常嫌疑棄牠，滿口酸言酸語，說牠「這麼醜怎麼送養的出去？」每當年紀小小的威利想討摸、撒嬌時，她故意不摸牠，刻意繞道裝作沒看見牠，還對家中其他毛孩說，「不要跟他玩，很髒有細菌。」用盡各種精神霸凌的手段。母親不允許牠睡在屋內，只容易牠睡倉庫，最多為牠點電蚊香、開風扇，家裏其他狗都吃鮮食，唯獨牠吃乾糧。到後來電蚊香用光了，母親才勉強讓牠進屋，睡在地板上。幸好威利沒有放棄被愛的機會，每天向母親展開攻勢，終於獲得狗床。

轉眼幾個月過去，Zeno的家人開始忘了威利是暫托狗狗，把牠當成家裏的一份子。威利還成為了Zeno母親的寶貝，鮮食永遠盛最大碗給牠，還允許牠在房間裏涼冷氣睡覺，雖然母親偶爾還是會抱怨：「這麼醜送養會再被棄養啦！」但手裏總是拿著零食要餵威利。

▼▼▼點撃圖片放大：看威利從醜狗變成帥狗▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

現在，Zeno已經直接領養威利，沒有再為牠尋家了。她把威利跟媽媽的經歷分享到facebook群組「米克斯傳奇」，隨後獲得近3千網民讚好，部份網民都感激Zeno母親收養威利，指出「養著養著就變親生了」、「媽媽收編前內心戲演很久」、「面惡心善的媽媽」，而大部份網民都把重點放在威利的外表上，指牠「怎麼那麼帥」、「人家小時候就是潛力股」、「簡直是天菜啊」、「越大越漂亮」，混種狗果然是驚喜包！

很多父母都會把貓狗視作子女，這位網民想買新手機被拒，結果一個跟狗狗有關的理由，就馬上獲准許。

在台灣，有網民想換新手機，於是問爸爸拿錢，但無論怎樣都遭到拒絕。最後她說了一個跟狗狗有關的理由，令爸爸無法抗拒，即時付錢贊助買新手機。到底她說了什麼呢？

▼▼▼點撃圖片放大：告訴跟狗狗有關理由是什麼▼▼▼