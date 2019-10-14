澳洲賽狗腳根受傷　忍痛完成賽事　賽後主人為慳醫藥費將牠...

偶爾聽到別人說：「運動員為比賽付出全部生命。」但假如對象換上賽狗呢？對大部分賽狗主人而言，牠的生命就只能跟比賽掛勾，一旦無法比賽，牠的生命亦就此結束。 澳洲動保團體日前在facebook張貼了一段賽狗影片，指一隻可憐的賽狗在比賽中受傷，及後隨即被人道毀滅。

賽狗因腳傷無法跟上其他狗的腳步，最終落敗。（Brisbane Animal Save影片截圖）

澳洲是全球8個合法賽狗的地方之一，對當地居民而言，賽狗只是一種娛樂活動。動保團體「Brisbane Animal Save」上星期五（10月11日）發布了一段影片，內容有賽狗後腳受傷，最終在比賽場上落敗。這隻受傷的賽狗只有3歲半，曾經參與32次賽狗比賽，為牠的教練贏得約6,000澳元（約31,951港元）獎金。

不過，本月初（10月5日）牠在賽狗途中受傷，腳根多個地方出現骨折，導致牠無法在比賽裏發揮正常表現，被對手們大幅拋離，不過牠仍然竭盡所能完成比賽。

牠的努力沒有受到狗主賞識，其腳根由於需要花大筆醫療費用作醫治，日後亦無法在比賽裏獲得出色的表現，於是狗主在當天比賽結束後，把牠人道毀滅，以節省往後照顧所花費的金錢和人力。

▼▼▼點撃看影片：賽狗骨折仍努力完成比賽▼▼▼

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Brisbane Animal Save批評賽狗活動，認為任何行業只要把動物商業化，都會把利潤置於首位，剝削動物的生存權利。影片發布後，有近4千位網民表達意見，並有近3千則轉發，大部份留言都斥責其狗主及賽狗活動：「狗不是你賺錢的工具」、「賽狗跟賽馬都是殘忍的比賽」、「牠是生命耶 」，有網民則為賽狗努力完成比賽感到心痛「她還是很努力很努力的在跑啊...」

澳門逸園結業導致大批格力犬無家可歸。

澳門逸園狗場專營權於2018年7月屆滿，所有格力犬理應要離開逸園，但逾500隻格力犬的去向，一直沒有明確安排。直至今年1月，逸園內一共有261隻格力犬被領養，剩餘258隻格力犬未被領養。

▼▼▼點撃圖片放大：看逸園格力犬去向▼▼▼