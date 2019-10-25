7隻最有個性的肥肉貓貓　大頭圓臉肥嘟嘟　可愛度100%

貓咪越肥越可愛？這似乎也是事實，看着貓咪肥嘟嘟的樣子很是療癒，放工回家看到的話，一天積下來的疲倦也能一掃而空。 你也認為自家貓咪很肥嗎？這裏搜集的貓咪雖然未必是最肥，但牠們各有特色，時刻用肥來征服你。

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正所謂「10隻橘貓9隻肥，還有1隻特別肥」，所以養橘貓的人，便註定要養肥貓？不過，事實上不止是橘貓，其他品種的貓咪，也往往因實在太可愛，而給主人縱容養得肥肥白白。這裏搜羅了7隻被主人稱之為肥貓的貓咪，你認為牠們夠肥嗎？

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貓咪肥嘟嘟當然極之可愛，但也要留意肥胖隨時帶來健康危機。如果留意到貓咪有肥胖問題，還是建議帶到獸醫處作檢查。究竟貓咪是天生較肥胖，還是真的過重有健康問題。畢竟我們最希望的，是讓貓咪生活得健康快樂，是否肥嘟嘟可愛，還只是其次。