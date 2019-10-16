打鼓嶺狗場虐狗案　浪舍負責人判監10個月　官：假借照顧之名斂財

位於打鼓嶺坪輋的狗場「浪舍」，年初被多名狗義工揭發負責人懷疑虐待狗隻，場內出現狗屍，猶如亂葬崗。 狗場負責人昨（10月15日）於粉嶺裁判法院承認兩項殘酷對待動物、十一項非法飼養犬隻及一項刑事毀壞罪，判即時入獄10個月，罰款10,500元。不過，香港愛護動物協會（愛協）發聲明表示非常失望，認為有關判刑過短，未能反映案件的嚴重性及起阻嚇作用。

浪舍虐狗事情曝光，今年4月狗場內充斥狹小的籠，滿佈糞便、雜物，環境惡劣並不適合動物生活。（王譯揚攝）

今年4月，有多名義工聯手揭發打鼓嶺坪輋狗場「浪舍」懷疑虐狗，警方、漁護處及愛協於場內撿獲36具已腐爛的貓狗屍體，環境猶如亂葬崗。警方及愛協在場內救出74隻狗、36隻貓，大多數貓狗身體健康情況欠佳。

浪舍負責人鄭力誠昨（10月15日）於粉嶺裁判法院承認兩項殘酷對待動物、11項非法飼養犬隻及1項刑事毀壞罪，裁判官陳炳宙判刑時指，狗場內貓狗患病、捱餓，動物屍體腐爛程度短時間造成，批評被告對無視貓狗性命，假借照顧之名斂財，判他即時入獄10個月，罰款10,500元。

狗場淪為煉獄，逾百貓狗受苦，直擊救援人員一連兩日拯救情況。（01製圖）

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愛協認為判刑過短

愛協就裁判結果發出聲明，表示對判刑非常失望，認為有關判監10個月時間過短，與案情的嚴重性相比，是不合符比例。此案件涉及超過一百隻動物，其中36隻動物在發現案件時已死亡，生還動物的情況亦十分惡劣。愛協以發生在逢吉鄉的虐待動物案件為例，指當時有8隻犬隻死亡6隻生還，被告判入獄12個月。與之相比，浪舍的案情明顯是較嚴重及規模較大，因此判刑必須更重，始能反映案件的嚴重性及起阻嚇作用。