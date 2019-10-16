店舖搬遷遺下瘸腳狗　每天死守在廢墟　靠垃圾充飢

很多人都喜歡在店舖、貨倉飼養貓狗，可惜當這些店舖結業、搬遷，這隻貓狗的去向便會帶來問題，牠們的下場大多只能流浪。 河南洛陽近日亦發生了類似的事情，當地有一間市場搬遷，大部份商戶已經搬離，在空置的倉庫裏，卻有一隻狗默默地守候著。

由於市場搬遷，商戶已經逐漸搬走，倉庫亦人去樓空。（梨視頻截圖）

市場搬遷可憐花狗被遺下

河南洛陽有一間市場準備搬遷，當地大部份商戶都已搬離，但場內有隻腳瘸的大花狗欄柵地踱步，眼神相當落寞。據附近準備遷拆的商店員工指，「牠以前的主人在市場裏工作，現在這隻狗整天在市場裏跑也沒人管。」

「搬走有一個月了吧。」花狗的主人在一個月前已經搬走，隨後這隻大花狗開始在市場附近流浪，由於沒有人餵牠，牠只好在垃圾箱裏翻垃圾，「現在都沒人餵牠了。就是出去翻點垃圾吃，吃飽就從這個縫裏鑽進去。」即使主人把牠留下來，狗狗仍然沒有放棄，每天都從夾縫裏鑽進形同廢墟的倉庫，希望主人有天回心轉意接回牠。

▼▼▼點撃圖片放大：看大花狗被遺棄後的生活▼▼▼

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▼▼▼點撃影片：看大花狗留守倉庫的情況▼▼▼

花狗的故事被內地傳媒放到微博分享，隨後即獲數百網民關注，部份網民讚牠是隻「忠誠的狗」、「希望能有好人收養」，有不少網民斥責狗主「人不如狗」、「養了又不負責任」、「你的世界還有其他人，它的世界只有你了」。

對狗狗而言，飼主就是牠的一切；一旦認定了飼主，牠便會奉上絕對的忠誠。這隻狗狗也不例外，牠為尋回主人，徒步走了200公里。

對狗狗而言，飼主就是牠的一切；一旦認定了飼主，牠便會奉上絕對的忠誠。西伯利亞一隻狗狗因被主人棄養，而乘上沿西伯利亞鐵路行駛的火車，退回給狗舍負責人。豈料，當火車在中途停下時，狗狗隨即逃離車廂，往主人家的方向奔跑了近200公里，令義工們心酸不已。

▼▼▼點撃圖片放大：看狗狗狂奔200公里尋找主人▼▼▼