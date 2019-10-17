約瑟爹利犬整天扮瘸腳　原因竟然是家裏來了新成員？

每隻狗狗都是戲精，總是扮鬼扮馬吸引主人的目光，要他摸、抱。 美國這隻約瑟爹利犬為了搏取主人的關心，竟然假裝受傷，令全家人的視線都集中在牠身上。牠連續幾次「受傷」後，狗主終於發現牠只是...

約瑟爹利Chewie看到同伴Willa獲主人愛鍚，都會心生妒嫉。（Instagram圖片：snacktimechewie）

Chewie小時候被前主人長期困在狗籠裏，及後雖然被救出，但牠對身邊所有陌生的事情都感到恐懼。幸好，牠找到一個新家庭，新主人心疼牠的經歷而格外寵愛牠，讓牠能逐漸能勇敢面對眼前發生的事情。

狗主的孫女Rikki Perez近日養了一隻約琵爹利犬「Willa」，她偶爾會帶著Willa回家探望家人，結果Chewie卻弄出一場小鬧劇。Chewie覺得Willa掠奪了家人對牠的關愛，所以想盡辦法想重奪自己的地位，於是牠想到「假裝受傷」！結果，大家的注意力果真在一瞬間重回牠的身上。

▼▼▼點撃影片：Chewie受傷原因竟然跟Willa有關▼▼▼

▼▼▼點撃圖片放大：看Chewie呷醋的可愛樣子▼▼▼

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Rikki指出，「Chewie已經好幾次假裝受傷，每次祖母抱著Willa，牠就會假裝瘸腳受傷，直至祖母把Willa放下，再把Chewie抱起。」她注意到，只要Willa出現在家裏，牠都會極為嫉妒。不過，每次Rikki把Willa帶走後，Chewie又會恢復正常。大概是祖母大疼愛Chewie，所以牠才會如此呷醋。

Rikki把Chewie扮受傷的影片放到Instagram上，網民都認為牠這個行為「非常可愛」、「討人喜歡」，並讚牠「聰明」。亦有網民曾經遇過相似的情況。

幾乎每隻狗狗都是戲精，這隻來自美國的狗狗亦不例外（01製圖）

這隻極為可愛的雪橇叫Luna，可以說從小就被網民留意。因為牠的主人經常會更新Luna的近況到Instagram裏，因此Luna可算是雪橇界的名犬。牠天真可愛，尤其每次主人替牠拍照時，牠都會自然地流露出純真可愛的笑容，瞇著眼的笑容，令人心都被融化了。

▼▼▼點擊圖片放大：看Luna超萌笑臉▼▼▼