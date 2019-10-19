為與好友鄰居暢玩　激動狗狗做傻事「越獄」　主人看了笑到哭

交到知心好友，當然想經常見面，可以一起玩樂。在美國，有成為鄰居的兩隻狗狗，為了可以多見一面，於是合力進行了牠們的越獄大計！最終牠們一舉成功，可以聚在一起，幸福地在草地上狂奔暢玩了近3小時才肯停下來。

狗狗Bailey找到生命中重要的好朋友，當然希望可以經常聚在一起玩耍。（fb@Tessa Llewellyn Holmes）

Tessa Llewellyn Holmes是其中一隻狗狗Bailey的主人。她在2年前的颶風哈維侵襲後，領養了Bailey。雖然Tessa家中已有一隻白色狗狗，但Bailey比較喜歡獨自在家裏後院狂奔。直到今年5月，牠留意到隔壁鄰居，新來了一隻狼狗Shep，從此牠們的生活便變得不一樣。

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當Bailey知道鄰居有狗狗的存在後，便經常跑到欄柵邊，嗅聞着對方的氣味。

「我留意到Bailey與鄰居的狼狗Shep很關心彼此，牠們會一起挖土直到鼻子碰在一起，實在可愛極了。Bailey為了看到Shep一面，甚至跳到30厘米高的花圃上，實在很厲害。牠這樣做，其實只是單純想見到好朋友。」 Tessa Llewellyn Holmes

命中註定的好友

也許牠們命中註定要在一起，早前Bailey與Shep留意到圍欄其中一塊木板較為鬆動，於是合力將木板移開，就這樣2隻狗狗終於可以在一起。「當時我沒留意到發生了什麼事，家中一直拉上了窗簾，直到我突然聽到陌生的鈴鐺聲出現在後花院，這時我才知道隔壁的Shep跑到我家了！」

Tessa也希望Bailey開心快樂，不時會開車帶牠四圍走。（fb@Tessa Llewellyn Holmes）

在一起最幸福

2隻狗狗玩得瘋了，牠們一起在後花園狂跑了差不多3小時，互相追逐嬉戲。兩隻狗狗臉上展露出燦爛的笑容，彷彿要告訴全世界的人知道，牠們在一起是件多幸福的事。在兩隻狗狗玩了好一段時間後，Tessa嘗試引領Shep回到牠自己的家。但Shep似乎意猶未盡，5分鐘後，牠又從木板裏鑽了過來。

Tessa知道家中的Bailey和Shep已成為密不可分的好友，於是她主動和鄰居聯絡並說明了情況，最終大家協議暫時不會把欄柵封起，好讓兩隻狗狗可以經常一起玩耍！