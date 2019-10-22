雪橇犬在郊外走失9天　主人使出奇招　狗即飛奔回身邊

很多狗主都喜歡帶狗狗到郊外遠足，全因可以放繩讓牠自由自在地奔跑，不過貪玩的狗狗絕對不宜放繩，因為牠很容易會被其他東西吸引而走失。 加拿大有隻雪橇犬便在郊外遠足時走失，主人在郊野公園尋找了九天，才成功找回牠。而她尋回愛犬的祕訣，竟然是煙肉？

雪橇犬Beira在郊外走失，主人Kacey遍尋不果，最後出了一招奇招，成功找回牠。

加拿大狗主Kacey Wall早前帶著家裏的雪橇犬Beira跟朋友一起到郊外遠足。頑皮的Beira竟然在遠足途中失蹤，Kacey立即擱下原定行程，跟朋友在樹林尋找Beira，可惜到天黑仍然找不到Beira。

Kacey並沒有放棄Beira，他們翌日又重新回到郊野公園，並請其他遠足人士幫忙留意Beira的去向，還在facebook建立了一個名為「Find Beira」的專頁，希望更多人留意到Beira走失的資訊。

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烤煙肉吸引狗經過連日的搜索，仍是遍尋不獲。在Beira失蹤的第九天，當地的動物協尋組織建議他們可以在最後見到Beira的地方，烤煙肉來吸引Beira，並大聲呼叫Beira的名字，希望香味會把Beira吸引過來。

結果煙肉的香味四溢，密密麻麻的灌木叢開始有動靜，嘴饞的Beira果真從森林走了出來！Kacey尋回Beira的時候，牠身體並沒有受傷，只是體重比原本輕了8磅，看來Beira已經嘗到頑皮的後果。

狗狗走失後，有七個技巧可以幫助尋回狗狗。

在網上，經常會看到有人發「尋狗啟示」。大部份情況下，走失狗都跟不牽繩有關，狗主可透過基礎訓練，防止意外情況發生。當我們發現狗狗在走失，該怎麽做？

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