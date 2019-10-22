【萌寵充電站】貴婦狗最愛扮鬼扮馬　看完照片1秒神還原

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這次為大家介紹來自日本的貴婦狗「Chiffon」，牠不單樣子長得甜美可愛，而且還懂得扮鬼扮馬的祕技，令人一見鍾情！

玩具貴婦狗Chiffon（左）不單長得可愛，而且懂得超萌秘技！

來自日本的「Chiffon」是隻超聰明的玩具貴婦狗！主人向Chiffon展示牠趴著的照片，牠看了一眼之後，下一秒竟然可以還原照片裏的動作！立即趴下來！

這種情況絕非偶然，主人隨後向Chiffon展示另一張照片，牠看到照片裏，自己的雙眼被窗簾蒙起來，竟然自動走到窗簾後，把窗簾頂到臉上，讓牠看起來一模一樣！

▼▼▼點撃影片即看：Chiffon神還原萌樣！▼▼▼

▼▼▼點撃圖片放大：逐格看Chiffon神還原萌照！▼▼▼

▼▼▼點撃圖片放大：看Chiffon超萌照片！▼▼▼

+ 17 + 16 + 15

連續幾張照片，Chiffon都能夠神還原，最後還附上一張可愛的大頭照，還不少網民都大叫：「好可愛！」該段影片上載到Instagram後，獲得網民非常大迴響！大部份網民都讚Chiffon「好可愛喔」、「好厲害的狗狗」、「怎麼會這麼可愛」、「智商超高」。

貴婦狗在香港大受歡迎，全因牠長相夠可愛！而且體型、毛色的選擇多，能夠迎合不同口味的寵主。

Instagram帳戶「spicedogsss」經常分享八隻萌寵的相片，共有七隻狗狗與一隻曼基貓。這個帳戶由一位韓國寵主所開設，她擁有超過15年的養狗經驗，因此同時養八隻寵物絕對難不倒她；在這堆貓狗當中，有五隻貴婦狗尤其突出。

▼▼▼點撃圖片放大：看貴婦狗組成的五色戰隊▼▼▼