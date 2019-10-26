20種養貓狗後的改變　只有寵物主人才懂的小確幸漫畫

大家有發現飼養寵物後，生活都會有各種的轉變嗎？ 台灣有位插畫師家裏養了8隻貓狗，平日最喜歡以漫畫記錄飼養貓狗後的各種改變，這些漫畫意外地獲得網民大讚！

插畫師John喜歡以漫畫記錄與寵物相處的各種點滴。（facebook專頁「麥麥講」授權轉載）

插畫師John打從飼養毛孩後，發現生活有種種轉變，於是成立facebook專頁「麥麥講」，跟網民分享他跟愛犬「麥麥」以及其他毛孩相處的小故事，而最受歡迎的是「養寵物前後」的漫畫。

當中有一篇漫畫以「父母態度差異」為題，原本父母極力反對養貓狗，甚至指「養黑貓不吉利」，要John把貓狗送走。但不到一個月，他們便為貓狗著迷，超級疼愛毛孩們，時常問「阿狗吃飯了沒」。

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「父母態度差異」漫畫獲3萬多名網民點讚，超過5千則分享，很多網民都對此非常有同感。該漫畫亦令John在網路打出名堂，現時facebook專頁已經有逾8萬網民點讚，每次有新漫畫推出都有過千網民點讚。大家看過那麼多篇漫畫後，又覺得哪篇最有共鳴呢？