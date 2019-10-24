流浪狗進教堂求助　神父一口答應　還做出暖心舉動

無家可歸的浪浪，最希望就是有一個遮風擋雨的家。在巴西的一間教當裏，每次望彌撒時，你也可以看到有浪浪在教堂出入。牠們悠閒地躺在地上，受信徒們的關懷與撫摸，因為當地的神父João Paulo指，牠們也是神的子女。

就是這張相片，感動了不少網民，更認同神父的做法！（fb@padrejoaopaulo）

在巴西街頭，有不少無家可歸的流浪狗，牠們長期被人忽視，甚至曾遭人虐待。幸好，Paróquia de Sant'Ana Gravatá的教堂，每逢星期日都會為浪浪而打開，而João Paulo神父更會為浪浪尋家，改變牠們的一生。

【點擊圖片看João Paulo神父如何對待浪浪，他身體力行感動了不少人】

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我只是一滴微弱的水點，但希望透過身體力行，感染到更多人成為義工，讓更多人接受浪浪，將牠們帶回家。 João Paulo神父

João Paulo神父在Facebook上寫着「我們無條件地接受浪浪到教堂裏，無論是睡覺、吃飯、喝水，要得到治療或保護都可以。因為教堂是屬於上帝的，而浪浪也是上帝的。」

神父的事跡被廣泛流傳，也感染了不少人令牠們把浪浪接回家。（網上截圖）

將浪浪當親兒子

就是因為João Paulo神父的積極努力為浪浪尋家，現時巴西Gravatá大街上的浪浪數目已大減。「我幫助了好幾隻健康有嚴重問題的狗狗，把牠們養到自己的房子裏。牠們睡在我的床上，就像我的親生孩子般。」

善舉感動更多人

每個星期天望彌撒時，João Paulo神父都會讓狗狗在教堂裏休息。信徒們前來望彌撒時，會看到狗狗躺在教堂裏，大家興奮地撫摸牠們，感受到狗狗帶來的歡樂。有些義工更會來到教堂裏，推廣一些領養活動，例如是義賣曲奇等等，將賺來的錢買東西給浪浪吃，同時鼓勵民眾領養浪浪回家。

João Paulo神父的事跡在FB裏被廣泛流傳，網民大讚神父有愛心，更有不少人被啟發，紛紛加入義工行列，為不同地區的浪浪尋求福祉。