【狗社交】狗狗怕陌生？愛協SPCA專家教你養成自信狗

香港人大多生活繁忙，雖然狗主們每天都會抽空帶狗狗外出散步，但不少狗主當作例行公事來辦，只要帶牠們到街上閒逛一圈，順便外出大小便，便覺得是完成任務，也沒有多花時間讓牠們結識狗狗朋友、認識不同的人、各種環境及事物。

多和狗狗互動，散步遛狗也是良好的社交活動。（愛護動物協會）

事實上，狗隻要融入人類的世界，適應與人類共同生活，牠們就需要學習社會化（socialization），尤其是3至12週齡的幼犬是發展狗隻行為的最關鍵時期。在這段學習期間，讓幼犬接觸周圍的事物、人物、其他狗隻，以及大量新奇的事物及環境刺激，牠們長大後便較容易應對各種不同的事物及境況，長大後將更有自信。如果牠們缺乏社會化或在學習期間得到負面經驗，也會影響牠們的行為表現，嚴重者可能會出現行為問題，例如：過度活躍、過度驚慌、具攻擊性或因主人外出而產生分離焦慮等。

【點擊圖片回顧去年人汪城市定向慈善賽的活動花絮】

+ 13 + 12 + 11

狗隻是很需要社交的，平日的短時間的散步，只是滿足其基本需要。狗主應該多帶狗狗外出，建立牠們的社交圈子，對狗狗的身心健康很有裨益。香港愛護動物協會高級動物行為訓練導師黃浩倫（Garay）就為大家講解一下如何帶你的狗隻學習社會化。

讓狗狗有機會接觸更多的人，這是社會化重要的練習。（愛護動物協會）

從外出散步開始

許多新手狗主初次帶狗狗外出散步，都可能會遇到不同的狀況，狗狗可能對陌生環境表現抗拒、表現害怕或者不願向前行。狗主可能就猜想狗狗是不是不喜歡去街或者害怕什麼，繼而選擇減少或者避免外出。這些都不是正確的做法，Garay表示狗主應該用循序漸進的方式，慢慢引導狗狗面對陌生的環境及事物。新手狗主應該讓狗狗首先適應家居環境，才帶牠外出逐步探索居所附近的地方。

人狗同樂，增進的是不可預計的感情。（愛護動物協會）

Garay提醒香港生活環境大多是繁忙的街道，會有不少貨車、巴士行走，狗狗初次體驗這些往來的車輛或巨大的聲響，都可能讓牠們感到害怕，產生負面的經驗。所以，狗主應該先選擇早上或晚間較少車輛及人流的時段，而且去比較空曠的地方，讓狗狗可以先熟習陌生環境，不用心急讓牠一下子面對太多外界刺激，與狗狗逗留的時間應該是由較短時間，再逐次加長，以幫助狗狗慢慢適應。

注意正向訓練

外出時，狗主應該用正向訓練（Positive training）方式鼓勵狗狗面對陌生的環境及事物，鼓勵方式是選擇用狗狗喜歡的獎勵，例如：小食、擁抱或撫摸。狗主應該時刻留意狗狗的身體語言，確定狗狗是否感到緊張，發現狗狗尾巴垂下，嘴巴緊閉，甚至表現出躲避或逃走的行為，即是狗狗對環境及事物感到緊張。狗主應該為狗狗繫上狗帶，以便狗狗表現緊張時可能盡快把狗狗帶離，走到狗狗可以放鬆的地方。

讓狗狗享受社交

狗主可以安排狗狗接觸不同人及狗隻，接觸時狗主應該在旁觀察狗狗的表現。首先，狗主要觀察自己的狗狗的行為，看看是否願意與其他狗狗或人類接觸，例如：擺尾或互聞。如果與陌生狗狗接觸，狗主都要確定其他狗狗都表現友善及願意接觸，再留意牠們的互動情況。如果有異常，就需要立即分開。再觀察狗狗的情況，決定是否可以再接觸。狗主應該保持狗狗的正面的體驗，狗狗才能享受社交的樂趣。

隨著主人的陪伴，狗狗可以逐步探索不同地方，體驗各式事物，才是讓狗狗身心健康的要訣！