【柴犬】攝影機畫面怪怪　老婆打開發現超暖心驚喜

很多寵主都會在家裏安裝寵物攝影機，隨時隨地都可以從手機APP、網絡，得知愛寵最新的狀況。 台灣有位狗主家裏同樣安裝了攝影機，有天她工作期間突然收到丈夫的短訊，內容指攝影機畫面怪怪，她急忙地打開，卻發現意外的暖心驚喜！

網民突然收到丈夫的短訊，說攝影機畫面怪怪，於是急忙打開來看，結果。（facebook圖片：柴柴來杯橘子奶茶）

台灣網民廖珮伶在上班途中突然收到丈夫的短訊，跟她說攝影機的畫面怪怪的，叫她打開來看看，她以為家裏的狗狗發生意外，於是急忙地從網路上打開畫面，卻看到意想不到的一幕──

柴犬「橘子」竟然被老公抱起，面向寵物攝影機揮手打招呼。原來這是她丈夫安排的小驚喜！她丈夫當天原本要上班，臨時有休假可以留在家裏，於是想到通過攝影機，跟她打招呼，給她一個驚喜。

▼▼▼點撃圖片放大：看橘子可愛萌照▼▼▼

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分享到facebook「柴犬司令部」，結果吸引了近6千名網民點讚，大家都認為她丈夫很有心思，部份網民留言指，「好浪漫」、「老公真有一招」、「花心思逗妳開心」、「很喜歡這小驚喜」，也有網民大讚柴犬橘子「好可愛」、「心情瞬間變好了」、「看到這畫面應該會一直笑」。