警犬被迫上前線　警方記者會主動提出：兩汽油彈在警犬30米前爆開

《逃犯條例》修訂風波不斷，警方除了在各區均有發放催淚彈驅趕示威者，並多次帶上沒有防毒面具的警犬到示威現場。日前（10月21日）晚上10時許，警方於元朗大馬路多處施放催淚彈，並帶同兩隻零裝備警犬上場，事件再度引起香港動保團體關注。 警方今日（28日）在下午4時記者會當中，主動講及事件，並指曾發射40枚催淚彈，而警犬當時「無表現異樣」，不過有關警犬在執勤時，曾有兩枚汽油彈在牠30米前爆開。立法會議員鄺俊宇促請，當局不要再安排警犬上前線。

有網民於10月21日發起「721三個月靜坐」，當晚元朗爆發警民衝突，警方於元朗多處發射催淚彈，期間有警員帶同兩隻零裝備警犬上陣，再次引起動保團體關注。警方於今日（28日）記者會上交代21日行動詳情，重申涉事警犬「身體完全正常」。

前日（10月21日）警犬在零裝備的情況下，被派到元朗示威現場執勤，期間警方曾施放多枚催淚彈。（資料圖片）

警犬負責保護掃蕩行動隊成員

警方於記者會再次主動交代警犬健康問題，總督察張靄兒簡述當晚警犬行動，表示警犬原本負責看守元朗警署正門，但因有近百示威者靠近警署，遂指派警犬保護警員進行掃蕩行動，職責包括保護掃蕩隊尾部、保護犯人及保護掃蕩隊成員。

警方日前日於社交媒體發文澄清。（facebook截圖）

議員轟警：動物表達唔到自己感受

警方當場拘捕一人，因道路被堵塞，掃蕩隊成員決定徒步返回警署。期間，有兩枚汽油彈在警犬30米前爆開，令警犬受驚不願前行，但半分鐘後已回復正常。張靄兒又稱，於當晚掃蕩行動期間，警方曾發射40枚催淚彈，而警犬當時「無表現異樣」，如打噴嚏或搔癢。10月24日，警方已安排獸醫為涉事警犬檢查，重申警犬「身體完全正常」。

但對於動保團體要求警方不要再安排警犬上前線執勤，張靄兒就沒有提及。「完全唔收貨，都唔知係咩解釋。」立法會議員鄺俊宇接受《香港01》訪問指，他強調警方停止再出動警犬，已經可以解決警犬受驚的問題：「警犬21號已經受驚，點解隔3日先去睇醫生呢？警犬喺濃煙當中、受驚，動物表達唔到自己感受，佢甚至痛都唔識得話畀主人聽。警方應該立即停止出動警犬，唔好再令忠心於人類嘅動物受苦。」

NPV執行主席麥志豪回應指，「佢哋（警方）都間接承認自己唔啱，因為佢哋最清楚現場環境，佢哋完全知道現場會發生警民衝突，掟汽油彈、會放火，咁點解仲要帶警犬出去呢？佢哋個回應就好似直接承認自己行動失當。」他認為警方似乎想把責任推卸到市民身上，「不過嗰效果係相反嘅，稍為有常識都知道個責任係佢哋度，警犬並非自願上場，佢哋明知現場有危險都帶警犬出去，佢哋係要負全責。」

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▼▼▼點撃圖片放大：看警犬被派到示威現場情況▼▼▼