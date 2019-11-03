第一身跟拍流浪狗日常生活　遭遇悲慘聞者心酸落淚

流浪動物無家可歸，除了要去覓食外，還會遭遇到人類殘忍的對待，生活真很困難。有動保組織，在前幾年便拍下了一輯，從狗狗視覺角度拍攝的短片，記錄了浪浪一天的悲慘心酸生活。

太陽出來，對浪浪來說，又是一個覓食的新挑戰。（World For All Animal Care & Adoptions）

流浪動物的出現，最大成因還是由於人類棄養所致。在印度，流浪狗問題同樣嚴重，牠們每天奔走在繁忙的馬路上，四出尋找食物，夜了又要找可以休息的地方，生活相當困難。

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孟買的世界動物保護和領養組織World For All Animal Care & Adoptions，在2015年時拍下一段令很多人心酸的影片「#AStreetDog'sLife」，至今已有超過700萬人瀏覽觀看，當中展露了流浪狗的日常悲慘遭遇，很值得大家反思。

小孩子拿着可怕的爆竹，要去戲弄流浪狗。（World For All Animal Care & Adoptions）

工作人員將GoPro安裝在一隻流浪狗身上，並從這狗狗的低角度，拍下了牠一整天所面對的種種事情。影片拍得很真實，令人看後心酸，不少人更直斥為何只怕片不去幫助浪浪，令牠們受傷。但World For All Animal Care & Adoptions一再表示，事實上影片是有經過剪接的，而當中殘酷畫面都是在演戲，在影片拍攝時，沒有任何狗隻有受到傷害。

路上還會遇到其他流浪狗爭地盤、爭食物。（World For All Animal Care & Adoptions）

從影片可看到，流浪狗要尋找一頓飽餐並不容易。最常出沒在垃圾堆中，因這裏有沒人要的東西可吃，勉強還找到水可以飲用，縱然這只是泥水、污水。World For All Animal Care & Adoptions拍下流浪狗的生活點滴，就是希望人們能關注浪浪，盡可能改善牠們的生活。

這幾年來，動保組織透過推動領養、絕育後放養等項目，令流浪狗問題有減輕的趨勢，但仍需要更多人努力，關懷這些無家可歸動物。

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