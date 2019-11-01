【毛孩睇樓】青衣明翹匯超購15倍　實測區內寵物有善設施有幾好？

香港的寵主數目持續上升，但要找個能容納寵物的安樂窩絕非易事。為了幫助一群迷失在樓盤中的無助寵主，《毛孩子》成立「睇樓特攻隊」，搜羅全港寵物友善樓盤，務求令每位寵主也可安居樂業。 今集要介紹的新樓盤是佳明集團位於青衣細山路的「明翹匯」，早前已推出3張價單合共388伙，會在本周五（11月1日）開售。青衣屬於發展完善的社區，周遭有多個寵物友善的屋苑，例如美景花園、曉峰園、海欣花園、翠怡花園、綠悠雅苑。到底明翹匯有什麼吸引之處？記者帶你實測！

青衣「明翹匯」位於基建完善的小社區，而且周邊有多個寵物友善的屋苑。（官方圖片）

基建完善的小社區

目前尚未清楚「明翹匯」屋苑商場會有哪些商店進駐，不過旁邊的美景花園同樣是寵物友善的屋苑，商場小店林立，能購買各種生活必需品，商場內有近20間食店，匯聚多國特色美食。美景花園亦有巴士、小巴站，來往葵涌、荃灣各地，交通便利。

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區內設兩個寵物公園

青衣區內有兩個超寬敞狗公園任君選擇，從「明翹匯」步行約15分鐘可到長環街休憩花園內設的寵物公園，公園有「大狗活動區」、「小狗活動區」，不同體型的犬隻都可以盡情放電，基本設施如狗糞收集箱、寵物廁所、洗手設備都一應俱全；從「明翹匯」步行30分鐘可到清譽街花園，寵物公園的設施雖然不多，但基本的狗糞收集箱、長椅、涼亭都齊全，而且綠化空間足夠，有超大片草地可供狗狗放電。惟公園張貼告示，提醒草叢曾發現蛇踪，如狗狗進入草叢，狗主需額外留意。

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▼▼▼點撃圖片放大：看青衣清譽街寵物公園▼▼▼

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寵物用品、酒店應有盡有

從「明翹匯」步行到長環街途中，經過的偉力工業大廈更有多家寵物用品店、批發公司，當中位於A座3樓的「狗狗eleven」有提供寵物SPA、寵物用品零商服務，惟記者到訪當天重門深鎖，到訪前記得先與店舖聯絡。亦可步行25分鐘到達位於涌美老屋村的「Mc Pet Hotel」，店舖提供寵物酒店、保母、美容服務。

總結

明翹匯位處青衣半山，靜中帶旺，周遭屋苑設最基本設施，可滿足日常生活基本需要，周邊亦有公共交通工具，可出發至其他地區。惟獨區內寵物商店較少，寵主可能要到從其他地區購買寵食、用品，或選用寵物用品速遞。