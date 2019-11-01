兩鸚鵡寄宿期間死掉　男友說出一句冷血話　網民集體撐分手

不是所有人都喜歡寵物，不過任何人都應該尊重別人的喜好。 台灣寵主早前因2隻鸚鵡過身，而致電予男友尋求安慰，豈料對方竟然說「死了2隻沒什麼」，她隨後在網上發文分享，結果獲數百網民力撐分手。

女寵主的鸚鵡過身後，她的男友竟說：「死了2隻沒什麼」，一秒激嬲女友。（受訪者提供）

「我養2隻狗，14隻鸚鵡，每一隻都是我的心肝寶貝。」台灣女寵主Karen Liu早前因裝潢需要把鸚鵡送去寄宿，結果有2隻因不適應環境而死掉，令她傷心不已。Karen致電給男友，希望能獲得他的安慰，對方第一句話卻是：「你不是養很多隻嗎？才死兩隻而已！又不是全部死掉！」

「這個已經無關他對寵物有沒有感情的問題了，我覺得做人基本要有同理心和尊重。」Karen當下覺得非常生氣，當下已經跟他大吵一場，她的男友在掛線前竟揚言「正常人都會和他一樣」，著她問其他網民的意見。雖然沒有正式分手，但她已經單方面把對方的號碼封鎖，決定不再聯絡。

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「有人和我一樣因為毛孩和男友分手的嗎？」女網民把事件放到facebook群組「有點毛毛的」，隨即有逾1千網民按讚，有6百多個留言，不少網民留言都力撐女網民分手指，「恭喜妳分手！」、「離開是正確」、「浪費妳10年時間了」、「早就該分手了！」、「完全不用留戀」，而對於她男友的言論，有部份網民批評指：「這男的有病吧！什麼叫又不是全死」、「他何止怪？根本冷血的渣啊！」。

寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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