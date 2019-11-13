【萌寵充電站】流浪貓變身軍團將領　逾百士兵隨時候命

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自美國的Mochi除了是隻家貓外，還有另一個不為人知的身分，那就是青蛙軍團的統領。

4歲多的貓貓Mochi是一個軍團的將領，手下有逾百位青蛙士兵任牠差遣調配，威風凜凜。Mochi十分喜愛青蛙玩偶，但牠表達愛意的方式卻是不停推倒青蛙們，莫名其妙得讓飼主哭笑不得。

Mochi與其麾下的青蛙軍團。（Instagram@mochikittyfrog）

早在4年前，Mochi及其兄弟Choco僅得兩個月大，慘被遺棄於停車場，幸好遇上了現任主人，自此於美國Oregon州。Mochi的飼主有次因外遊，故拜託了友人照顧一對貓貓，其友人帶來一些玩偶供貓貓玩耍，當中包括這隻青蛙。豈料Mochi恰巧對這玩偶情有獨鍾，其飼主得知後便大量購入了這款玩偶，青蛙軍團的規模因此不斷擴大，截止目前已有超過100名成員。

▼▼▼▼▼點擊相片看Mochi與青蛙軍團的互動▼▼▼▼▼

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Mochi的飼主習慣在晚上把玩偶都放在一個大箱內，但Mochi總愛把箱內的青蛙玩偶叼到飼主床上，最誇張的一次曾一晚叼走30隻青蛙，把自己所愛與飼主分享。飼主不時也會拍攝Mochi與青蛙的互動，並分享在Mochi的Instagram帳戶，吸引了數以萬計的粉絲追蹤。