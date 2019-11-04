【險墮樓梯】阿根廷靈性貓獲封英雄　敏捷飛撲救小主人一命

貓星人平常雖不如汪星人般愛撒嬌，但其實牠們愛護飼主的心絕不輸汪星人。阿根廷一動保組織日前在其專頁，分享了一段貓貓勇救幼主的短片，片中的貓貓眼明手快地抱住幼主，避免了他滾下樓梯的悲劇。

上周六（2日），阿根廷動保組織Fundación GABA在其專頁分享了一段影片，片中一名小孩因被獨留在家而險滾下樓梯，幸得家中貓貓及時阻止，貓貓因此獲網民封為英雄。

身穿紅衣的小孩正在地上爬行，而貓貓則站在梳化上。（Facebook@Fundación Gatos Bogotanos en Adopción）

從閉路電視片段中可見，身穿紅衣的小孩正在地上爬行，而貓貓則站在梳化上，兩者距離不算十分近。惟當小孩轉往樓梯口前進時，精明的貓貓似乎察覺到不妙，立刻飛奔至小主人身邊，張手一把抱住他，又使勁地把他推到安全地方。直至小孩爬回屋內，貓貓才敢走離他身邊。

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這隻貓貓救回了小主人一命，成功守護了小主人，絕對是名稱職的「貓保姆」。網民們大讚貓貓「甚具母愛」，是位「可愛的英雄」，同時亦有網民認為小孩的父母太大意，不應獨留小孩在家疏忽照顧，導致險生意外。

▼▼▼除了貓貓外，美國一隻狗狗亦及時救起家中婆婆，極有靈性▼▼▼