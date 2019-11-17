放養橘白貓須截肢保命　暖男借錢籌手術費：唔想放棄任何生命

小貓Miu Miu因意外失去一隻前肢，但也同時令牠覓得好歸宿，遇上現任飼主Steve，告別從前自生自滅的日子。Steve為了這隻重傷小貓，不惜貸款萬元為牠付手術費，助牠展開新生活。

數個月前，港人Steve看見鄰居放養的一隻橘白貓手部遭受重傷，前肢近手腕處缺少了一塊肉，傷口深可見骨。Steve眼見鄰居已曾多次疏忽照顧貓貓，遂決定把牠帶回家，從此肩起照顧牠終老的重任。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Miu Miu的前肢因受感染而須切除。（受訪者提供）

不惜借錢保貓貓一命

Steve為小貓取名「Miu Miu」，並隨即帶牠求醫。獸醫指Miu Miu傷口附近的肉已有腐爛跡象，唯截肢才可保其他部位不受感染，手術費過萬元。Steve決定為Miu Miu進行手術，但積蓄不足應付高昂醫療費，於是不惜硬著頭皮向友人借錢，只求Miu Miu能盡快接受治療。「以前我有一隻貓患腹膜炎，就算有錢都救唔翻，所以唔想再放棄任何一條生命。」Steve如是說。

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Miu Miu雖然失去了前肢，同時卻獲得了溫暖的歸宿。Steve指在收養Miu Miu前，早已發現牠疑因被放養而變得瘦弱，曾勸說鄰居別再放養，否則將帶走Miu Miu，但鄰居一直未有加以理會。Miu Miu進駐Steve的居所後，和家中的3隻狗狗相處融洽，身體狀況亦持續改善。Steve表示目前最大期盼就是「希望佢（Miu Miu）健康」，眼見Miu Miu仍如從前般活躍，食慾大振，似乎一點也沒讓Steve失望。

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