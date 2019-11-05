【萬聖節】收容所門口驚現骷髏狗　職員以為是道具　兩秒後嚇呆

每年萬聖節總有不少人扮成骷髏，而在剛過去的萬聖節，英國利物浦卻出現了一頭真正的「骷髏狗」。這頭骨瘦如柴的狗狗的飼主遺棄，幸獲收容所職員伸出援手。

剛過去的萬聖節傍晚（31日），英國利物浦市一頭活像骷髏的狗狗被遺棄，狠心飼主把牠拋下在收容所門口後，隨即揚長而去。收容所Rescue Me Animal Sanctuary的職員發現牠後，不禁被其瘦骨嶙峋的身形嚇呆，立刻把牠帶進收容所。

狗狗Casper極度瘦削，被前飼主遺棄在收容所門口。（Twitter@rescuemeanimal）

這頭白色的狗狗極度瘦削，僅剩下薄薄的皮膚包裹著其肋骨，就連脊骨的形狀亦非常明顯。經初步檢查後，狗狗除了營養不良外，亦有不起眼的傷痕、指甲過長、壓瘡等問題，收容所的職員為牠取名Casper。

Casper似乎已良久沒好好進食。（Twitter@rescuemeanimal）

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據職員描述，當時他們正餵飼收容所內的一群小狗，一輛汽車於此時突然停在門口，並從車上放下Casper後隨即離去。職員們將Casper的故事分享至其專頁，留言道「親愛的Casper，你看過了人性最差劣的一面，現時你看到的會是最好的一面」，Casper在職員們的悉心照顧下，現時體重正穩步上升。

▼▼▼Casper的故事只是冰山一角，台灣一隻藏獒也曾因被虐而「皮包骨」▼▼▼