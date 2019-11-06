拉布拉多犬天生識計數　中文字筆劃也會算　有人出價40萬買起

據說，某些犬種有人類3歲的智商，能夠懂得簡單的語言。 內地最近便出了一隻聰明狗，這隻拉布拉多尋回犬不單精通數學，還懂得中文、英語，堪稱狗界學霸！

這隻拉布拉多尋回犬精通中英數！（梨視頻）

重慶有隻4歲的拉布拉多尋回犬，堪稱狗界學霸！牠不單精通數學，就連中文、英文也非常了得！狗主為了展示牠的才能，隨即在問牠幾條數學題，結果全部答案都正確，令路人嘖嘖稱奇！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠精通加減乘除，狗主問牠：「9+6-8+3-6=？」牠想了一秒不到的時間，便立即以狗吠聲回應，牠連續吠了4聲，代表答案是4。加減乘除對牠毫無難道，牠懂得前乘除後加減外，還懂得先計算括號內的算式，就連2次方、3次方、方程式也懂得算！為什麼牠能那麼聰明？狗主得意地說：「牠天生的。」

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+ 8 + 7 + 6

別以為牠只懂得「聽」問題，即使把題目寫在地面，也懂得回答！狗主還得意地指出，牠連中文、英文也懂！他隨手指出路人手提袋的「妮」字，問狗狗有多少筆劃，牠竟然懂得數，而且答案還正確！簡單的英文如「one」、「three」、「five」，牠都能聽懂。

狗主稱曾經有人花40萬想要買下牠，他都沒有答應。影片在微博上瘋傳，有過千網民轉發，部份網民留言指「神犬」、「感覺我自己這二十幾年白活了」、「人不如狗系列」、「比人還聰明的狗」，大家又有什麼感覺呢？

美國有隻狗狗Chaser，牠曾被傳媒稱之為世上最聰明的狗狗，全因牠能聽懂1022個單詞，還會邏輯推理。