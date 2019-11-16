17歲失智柴犬離世　主人房間痛哭　突傳熟悉氣味：是你陪我嗎？

大家還記得失智柴「阿豆」嗎？17歲高齡柴犬「阿豆」在兩年前患上失智症後，令牠缺乏安全感，牠有次更因睡醒看不見主人，不禁流下眼淚。 阿豆早前因年紀老邁而離世，主人日夜思念牠，即使在夜半亦難以入睡，最終竟然讓她聞到熟悉的氣味。

17歲失智柴犬「阿豆」，日前因年老而離開。（facebook圖片）

17歲的柴犬「阿豆」近日（9月5日）因機能衰退而離開主人，李小姐跟阿豆相伴10年，一下子不能適應過來，不時因掛念阿豆而難以入睡，甚至痛哭流淚。

在阿豆火化翌日，李小姐躺在床上翻來翻去都睡不著，忽然就聞到阿豆的氣味：「先是聞到阿豆嘴巴的味道，再來接著聞到阿豆腳腳的味道！雖然只有一下下，但我真的聞到了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她覺得阿豆是為了讓她知道，牠當下是在房間裏陪她睡覺。阿豆雖然離開了李小姐，但牠好像一直陪在她身邊，就連她爸也感覺到阿豆在家裏跑來跑去：「我感覺阿豆仔一直都在家裡面」感覺阿豆彷彿回到以前健康、活潑的時候......

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阿豆頭七過後，李小姐帶阿豆到家裏經營的果園，把牠的骨灰安葬在果園，並種了在旁邊種了一棵新樹，「阿豆入土爲安後，我就要堅強，也不再發脆弱的文章讓牠擔心。」

身體障礙令阿豆缺乏安全感，牠有次更因睡醒看不見主人，不禁流下眼淚。

李小姐早在10年前遇上流浪的「阿豆」，牠渾身傷痕，而且對人甚有戒心，疑似是被繁殖場遺棄。當時仍是學生的李小姐把牠帶回住處，花了一星期才令牠逐漸卸下防備，開始變得親人。

近月，李小姐趁「阿豆」睡覺時走進工作室，豈料卻在房內聽到「阿豆」的哭聲，走出客廳便看到牠眼眶溢滿淚水，狀甚可憐。李小姐頓時感到非常心疼，在網上分享「阿豆」流淚的片段，感嘆道：「毛孩總有一天會老。」

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