墨西哥男花6年苦行14,000km　只為一個與流浪狗有關的心願

眼見可愛的毛孩孤苦無依，對牠們伸出援手乃人之常情。墨西哥一名男子過去6年來，為了救助流浪狗，不惜步行環繞墨西哥一周。他踏遍了約14,000公里的土地，而受助毛孩的數目至今已高達近500。

墨西哥男子Edgardo Perros愛狗如命，花了6年時間繞著墨西哥邊境步行，推著一架簡陋的手推車，拯救了無數流浪狗的生命。一位攝影師被他的故事所感動，紀錄下他與狗狗的日常，將他的故事宣揚開去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

墨西哥男子Edgardo Perros過去6年來，救助了近500隻狗狗。（Facebook@The Yogi Photographer）

踏遍過萬公里只為救狗

49歲的Edgardo現時正停留於小鎮Mazunte，過去6年他已走過約14,000公里，只差1,432公里即成功圍繞墨西哥一周。他走遍邊境可不是為了興趣，而是因為一顆愛狗的心，「沒有人會幫助路邊無家可歸的狗，我看到了牠們有多痛苦」他解釋道。

6年來，Edgardo已救助了近500隻狗狗，其中部分狗狗更留下來陪他繼續旅程。他頂著猛烈的陽光，耐心地推著手推車，旁邊的狗狗則爭相包圍著他，尾巴一直搖個不停。他表示，最讓他痛心的並非看到狗狗受傷或被遺棄，而是想到有人竟然做出這種事。

49歲的Edgardo過去6年已走過約14,000公里，只差1,432公里即成功圍繞墨西哥一周。（Facebook@The Yogi Photographer）

↓↓↓點擊看他和狗狗一同踏上旅程的情況↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

在這漫長的旅途中，Edgardo也曾遇過無力救治、返魂乏術的狗狗，這時他便會躺在地上默默地陪伴狗狗，直至狗狗安詳地離世，「我認為這情況下，不管是人或是動物，需要的是陪伴，甚至是一點愛。」

雖然他的壯舉快將完成，但他坦言這生也會繼續救助流浪狗，「我不能只提著『我圍繞了墨西哥一周，已經幫了很多狗』而活下去，我想繼續與狗狗一起。」

意大利一間IKEA突然被一群狗狗「佔據」，牠們悠閒地睡在陳列室的毛毯上。原來這間IKEA每年冬天也會歡迎流浪狗進內，化身為「流浪狗避寒中心」，有些員工和顧客更會為牠們送上食物。雖然IKEA並未高調宣傳這政策，但已獲大批顧客稱讚。

▾▾▾點撃圖片放大：看意大利IKEA的暖心政策▾▾▾