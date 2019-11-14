金毛尋回犬公園遇婆婆衝即前討摸　主人透露背後有心酸原因

一對金毛尋回犬早前於公園散步時，突然衝向一位獨自乘涼的老婆婆，並表現得尤其熱情。牠們的飼主看到這幕後，道出一句令人心酸的真相。

台灣桃園市一名狗主早前帶同兩隻金毛尋回犬散步，在公園遇見一位獨自乘涼的老婆婆，狗狗們竟突然衝上前，興奮地繞著婆婆。這溫馨場面在飼主眼中，是一幕心酸的情景，飼主透露指，狗狗以為那是牠們過世的嫲嫲，所以才表現得這般熱情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩隻金毛尋回犬衝向這位婆婆，上前討摸。（Facebook@有點毛毛的）

金毛尋回犬「哞哞」和「喳喳」，於年初痛失嫲嫲，心情自此變得低落。上月，牠們在公園偶遇一位近90歲的婆婆，隨即主動上前，興奮地露出笑容及搖尾，下秒即失望地發現眼前這人並非牠們的嫲嫲。婆婆看到牠們這般熱情，決定送上懷抱，又寵溺地摸摸牠們的頭，讓牠們馬上重拾笑容。牠們的飼主解釋指：「牠們的嫲嫲以前也是說台語，所以在路上看到說台語的友善婆婆，就會想起她。」

狗狗以為那是牠們過世的嫲嫲，所以才表現得這般熱情。（Facebook@潛水夫Golden Retriever哞哞&喳喳）

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哞哞和喳喳不時也會在公園碰到這位婆婆，有次婆婆忽發奇想，將自己的太陽帽戴到喳喳的頭上，更不停大讚牠「好漂亮」，被「加冕」的喳喳表現得一臉害羞，似乎對新造型頗為滿意。飼主看到這幕後心頭一暖，表示很感謝婆婆把狗狗視作親生孫子，坦言自己亦在享受擁有嫲嫲的短暫時光，並且祝願這位婆婆身體健康。

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