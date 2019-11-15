【領養貓】流浪漢為流浪貓乞食物　竟意外獲得一份筍工？

即使經濟能力不佳，愛貓之人都希望將最好東西給毛孩子。 美國有位流浪漢在小巷發現一隻奄奄一息的小貓，他毫不猶豫地把牠救起，並替牠乞求食物、藥品，甚至帶牠接種疫苗、絕育。最後，還因為小貓而意外獲得一份筍工！

貓咪Casper奄奄一息地倒在地上，幸好得流浪漢Daniel救起。（facebook圖片：Safe Haven Pet Sanctuary Inc.）

上月底，美國動保團體「Safe Haven Pet Sanctuary Inc.」的主理人Elizabeth路紅芝加哥街頭時，遇見一個流浪漢，當時他帶著一隻貓咪在街上流連。Elizabeth指出，「我錢包裏有足夠的錢，所以我停下來遞上美金20元（約港幣157元），並問他關於貓的事情。」

當他知道Elizabeth對他的貓咪Casper有興趣時，他的眼睛彷彿發光，開始滔滔不絕地跟她聊起貓咪的身世。這位流浪漢名叫Daniel，他在幾個月前在小巷發現了Casper，當時牠不單患了奄奄一息，而且被牠的家人遺下了。Daniel雖然身無分文，但他決定要幫助Casper，Elizabeth指，「他開始乞求路人送贈貓咪的用品，並花錢購買貓咪的食物。」有人甚至送了一個貓帳篷給他。

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為貓買藥物、接種疫苗及絕育

經過Daniel悉心照顧後，Casper開始恢復精神，他更帶Casper到非牟利組織接種疫苗及絕育。Elizabeth指，「他還儲錢為Casper購買滴耳水。我為牠做了簡單的檢查，牠很健康。」Daniel跟Casper有著深厚的感情，每次Daniel呼喚Casper時，牠都會立即走過來，站在他的身邊，不會隨便離開他。即使行人道上熙來攘往，Casper彷彿是他的同伴、保鑣、知己。

據了解，Daniel原本是位木匠，被公司辭退後輾轉流落到街頭。Elizabeth認為他非常愛貓，善於照顧貓隻，而且非常有責任心，他正是動物團體所需要的人。於是邀請他加入成為員工，並為他們提出工作及住處，可惜Daniel目前仍未答應。最後，Elizabeth為他們募集了美金200元（約港幣1567元），期望他在不久的將來會答應她的邀請。

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