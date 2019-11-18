天文台料周一傍晚氣溫驟降　這種牧羊狗入水變地拖　天生不怕冷

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 香港天氣近日開始轉冷，今天最高氣溫雖有28°C，但隨一道冷鋒今晚（11月18日）橫過華南沿岸，大半日氣溫料跌9°C至最低19°C。不過對於擁有一身厚披毛的毛孩來說，這個天氣就最舒適。 居住在立陶宛的匈牙利牧羊犬「Hanga」便擁有一身又厚又長的披毛，牠近日還因一段影片而爆紅，事源狗主把牠優美的泳姿拍下並分享到Instagram，結果有網民竟誤會牠是「地拖」！影片在網上熱傳，讓牠一炮而紅！

河邊有塊破布？網民仔細一看發現端倪！（Instagram影片截圖：komondorhanga）

狗主Gintarė Bertauskienė早前帶愛犬Hanga散步，當她們經過湖畔時，Hanga竟進湖裏游泳。Gintarė隨即把Hanga可愛的一面拍下來，並放到Instagram跟網民分享，沒想到此舉竟然令Hanga一炮而紅！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不少網民最初看到Hanga游泳的影片時，都不知道牠是一隻狗，甚至有網民誤會牠是一塊破布，直至牠回頭瞧鏡頭一看，大家才意識到：「牠是一隻狗！」原來Hanga是隻可蒙犬（又稱匈牙利牧羊犬），牠繼承了可蒙犬又長又厚的披毛，即使氣溫下降亦不怕寒冷，不過亦導致牠的長相有如地拖，假如牠趴在地上，大家甚至會誤會牠是張地毯。

▾▾▾點撃影片：即看Hanga優美泳姿▾▾▾

▾▾▾點撃圖片放大：看超萌地拖狗Hanga▾▾▾

+ 7 + 6 + 5

▾▾▾點撃圖片放大：認識這種超萌的狗狗▾▾▾

+ 16 + 15 + 14

狗主Gintarė Bertauskienė從小就被外形特別的可蒙犬吸引，全因她小時間收到一張印有可蒙犬的明信片，開始對牠一見鍾情。所以她長大後，就帶了可蒙犬Hanga回家，Hanga同時是立陶宛唯二的可蒙犬。

大部分寵物狗的毛髮都會較長，需要定期修剪以免打結。假如主人疏忽照顧牠，牠的毛髮就好像地拖、毛毯般骯髒。美國早前有隻外表如怪物般的狗狗被遺棄在屋內，牠全身毛髮打結、髒亂無比，遠看根本不知道牠是一隻狗！醫護人員從牠身上剃出4公斤毛髮，發現牠竟是一隻可愛的名種狗！

▼▼▼點撃圖片放大看，地氈狗如何蛻變成小美女！▼▼▼