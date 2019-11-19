【貓狗】以為在玩自拍　毛孩一轉身驚見大貓嚇到崩潰

自數年前起，網上陸續出現各種濾鏡程式，當中最熱門的正是貓狗濾鏡。近日「抖音」推出新款貓濾鏡，讓用家擁有一張極像真的貓臉，風靡一眾飼主，但他們的毛孩似乎不太享受，看到飼主變臉後，紛紛露出被嚇壞的爆笑表情。

「抖音」日前推出新款濾鏡，讓用家一嘗擁有一張貓臉的滋味，大受歡迎。然而，因貓臉太過像真，有網民發現愛寵會被其模樣嚇呆，露出可愛的震驚表情，惹得一眾網民爭相仿效，測試毛孩反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「抖音」日前推出新款濾鏡，讓用家一嘗擁有一張貓臉的滋味。（抖音）

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網上瘋傳一段短片，紀錄了多隻貓狗看到主人變臉後的反應，至今已有逾2400萬人觀看，近百萬人次分享。片段開首，飼主抱著一隻藍貓，牠聚精會神地看著電話屏幕，然後緩緩地轉頭望向飼主，耳朵一聳，露出呆滯表情。

片中的狗狗，反應則較冷靜，其中一隻貴婦狗遲疑地看著主人的臉，眼神流露出困惑，而另一隻貴婦狗則淡定自若，跟隨著主人吐舌，絲毫沒有被貓臉嚇怕。

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