【萌寵充電站】虎斑貓呈現完美「倒三角」　眼利網民：原來是錯覺

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 大家還記得「爆肌柴」嗎？牠憑著一張右勾拳的照片，紅遍全網絡！往後有多隻爆肌動物冒起，可惜其風頭始終不及爆肌柴。最近Twitter瘋傳一隻「爆肌貓」，其影響力或許能超越牠！

貓咪的背影完全呈現出肌肉的線條，難怪會被網民稱為「爆肌貓」。（Twitter圖片：mifuyu_916）

日本有貓主早前在Twitter上載了一張虎斑貓的背影照，牠有著厚實的背肌，肌肉的線條流露著完美的「倒三角」，令不少網民心生羨慕，更稱牠為「爆肌貓」！與早前紅遍Twitter的「爆肌柴」齊名！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

照片發佈後隨即有眼利網民得悉這只是錯覺，還將這照片在網上流傳，有網民留言指牠是「地上最強的貓」、「爆肉動物系列的新成員」、「超寬的背肌」、「充滿男子氣概的貓」。有網民的創作力大爆發，惡搞貓咪的照片，繪畫出「爆肌貓」的漫畫。

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網民家裏養了四隻貓咪，分別是虎斑貓是「佐助」、三色貓是「櫻桃」、黑鼻子的是「蜂蜜」、粉鼻子的是「特加鲁」，這次網上熱爆的爆肌貓就是佐助。目前7歲的佐助是家裏的老大，牠不單年紀最大，身型亦最大，難怪會成為網民惡搞的對象！

不知道誰是「爆肌柴犬」？馬上帶你重溫！

早前，一張「爆肌柴犬圖」突然紅遍日本Twitter，引來不少網民爭相惡搞，甚至還有網民自製了還原度達100%的模型！

這張柴犬轉身的照片紅遍整個Twitter，主因是牠看起來彷彿在使出右勾拳。（Twitter圖片：Ninjamaaaaaan）

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