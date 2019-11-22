黑貓失蹤5年以為已死　心碎主人接2000公里外來電　扭轉一生遺憾

「有緣千里能相會」並非只是老生常談，美國一隻黑貓及其飼主恰好印證了這句話。黑貓Sasha於5年前走失，多年來一直音訊全無，連飼主亦早已不抱希望。然而，Sasha卻在日前突然出現，收容所更憑其晶片，成功助牠與飼主重逢。

5年前，黑貓Sasha偷偷走出位於美國俄勒岡州的家，自此一去不返。飼主Viktor Usov失去愛貓音訊，灰心喪志，甚至認定愛貓早已喪命。豈料，數周前一通來自2000公里外的電話，再次燃起了他的希望，予他一個畢生最大的驚喜。

黑貓Sasha在5年前走失，多年來一直音訊全無。（Facebook@sfhumanesociety）

2000公里外的收容所傳來喜訊

這通電話來自新墨西哥州的一間動物收容所，距離Viktor的住所整整有2000公里。收容所職員解釋指，他們救起了一隻黑貓，並循著貓貓的晶片找到Viktor電話，於是嘗試致電。

Viktor坦言，接起電話時感難以置信，「我們作了最壞的打算，但當我們接到電話時，真的很慶幸Sasha仍在生，而且狀況不錯。」Viktor毫不猶豫地決定接回愛貓，收容所遂安排職員陪Sasha飛到俄勒岡州，促成這幕奇蹟般的重逢。航空公司特地贊助Sasha這趟旅程，不少媒體更全程直播，失散5年的Viktor和Sasha終在周二（19日）團圓。

Sasha原本居於Portland，但最後在Santa Fe被尋獲。（KGW）

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雖然Sasha離家5年，但牠的健康狀況良好，體重更是有增無減。收容所發言人Murad Kirdar指：「沒人知道牠如何熬過來，但我可以告訴你，牠絕對沒少吃一頓。當我們在街邊救起牠時，牠似乎很生氣。」同時間，收容所亦不忘提醒各飼主注射晶片的重要性，「要不是Sasha的晶片，我們永遠無法幫助他們團圓。」