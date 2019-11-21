雪橇犬狂嗅主人下體　不是鹹濕只想救她一命

大家都知道狗隻的嗅覺比人類靈敏得多，而且近年已有更多證據顯示，狗隻可以憑嗅覺得知主人患癌。在美國，一名女子多次被家中雪橇嗅出癌症復發，並及時求醫接受治療。她感激愛犬並稱：我欠牠一命。

全靠雪橇犬Sierra，主人才會及早到醫生處檢查身體。（FB@Stephanie Herfel）

生活在美國威斯康辛州的53歲女子Stephanie Herfel表示，她很感激家中雪橇犬Sierra，如果不是牠的機警與異常舉動，她是沒法及時去求醫的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Stephanie曾4度癌症復法，每次都是家中愛犬Sierra靠嗅覺發現。早在2013年某日，她留意到Sierra一直貼在自己的下腹不斷嗅聞，然後又驚慌地躲到衣櫃裏去，情況已連續出現好幾次。最初Stephanie以為是衣服有污漬，但事實超乎她的想象。

把狗狗紋到身上，會時刻記着牠。（FB@Stephanie Herfel）

由於她感到下腹不適，於是向婦科醫生求助。醫生告知她患有卵巢囊腫，當時開了止痛藥給她。但回家後，狗狗仍然表現奇怪，這令她感到不安，於是再次求醫，終於發現原來她已患上第三期卵巢癌，要接受手術切除子宮及進行化療。

當時我在想，Sierra是有事情要告訴我。如果不是牠，我沒可能活到今天。我欠了牠一命，我會愛錫牠一生。 Stephanie Herfel

Stephanie的主診醫生David Kushner表示，雪橇犬Sierra是真的感到異常，才會作出這種警告，絕不是憑運氣這麼簡單。事實上，許多狗狗都有這類天賦才能，確診率高達97%。

就是鼻子的靈敏，令牠第一時間發現主人身體有異常。（FB@Stephanie Herfel）

癌症初期，有時候連照超聲波掃描也沒法被擦覺到。在醫生還沒法作出診斷前，牠提前作出了警告。Stephanie至今已是面對第4次癌症復法，但她還是樂觀積極地去面對。她分享自己的故事，而且計劃出書讓大家知道狗狗如何協助主人及早正視癌症問題。

狗狗這麼錫你，主人當然要加倍回饋。（FB@Stephanie Herfel）

「你應該經常注意家中的寵物，多和牠們溝通。當牠們出現異常行為時，極可能是想告訴你些什麼，牠隨時可救回你一命」。