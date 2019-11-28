雪橇犬討厭行樓梯　怒目瞪主人　更出招絕令主人哭笑不得

美國有隻雪橇犬因為缺乏運動，體重暴增，主人希望透過行樓梯等運動，助狗狗減肥。但萬萬沒想到，當這天不乘電梯改行樓梯時，雪橇犬竟然做出這個行為，實在令主人哭笑不得。

這隻很有個性，來自美國俄勒岡州的雪橇犬叫Nala，是女孩子來的。主人Aurora指雖然狗狗性格和藹喜歡親人，又喜歡外出散步與狗朋友玩耍，但牠卻極討厭走樓梯。每次散步回家，牠都賴在電梯前等待，不肯走樓梯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

我生氣了！（Aurora Angel Beste）

不過，近日替狗狗身體檢查後，獸醫提醒要注意體重，加強運動量。於是Aurora便決定陪雪橇犬Nala一起走樓梯減肥，但沒想到狗狗真的這麼討厭走樓梯，走了幾級牠已趴在梯級間不願走動。

【點擊圖片看雪橇犬Nala如何生主人氣，更直接躺在地上不肯走動】

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千辛萬苦不段拉Nala往上走，又用言語稱讚牠很乖，更利誘說回家後有大餐吃，但雪橇犬都不為所動，更在四樓轉角處生悶氣，對着牆壁不肯出來。最終來到5樓時，牠又使出了大絕招，直接倒在地上！

我們終於來到5樓了，牠在生我的氣，但我堅持不會抱起牠！ Aurora

【雪橇犬的行為往往令人沒法猜透，點擊圖片看另一隻雪橇犬，牠會用歌聲逗小主人睡覺呢！】

最近，日本網民在Twitter上分享了一段BB哭聲與雪橇犬吠叫的大合唱影片，吸引超過400萬瀏覽人次。網民看到後，都稱精神為之一振，被這合唱聲治癒了！

【點擊圖片看雪橇犬與BB有多親密】