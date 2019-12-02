【人臉貓】緬因貓BB懂皺眉　表情超有戲　長大竟變美貓？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 緬因貓是美國古老的品種貓之一，牠更是體型最大的長毛貓，俄羅斯有貓主便為緬因貓著迷，家裡飼養了多隻緬因貓，而牠們全部都有一個特點，就是天生長了張臭臉，即使皺個眉頭也超有戲！

緬因貓BB的樣子超有戲，皺眉頭看起來像位生氣的老人。（Instagram圖片：catsvill_county）

緬因貓是體型最巨大的長毛貓，牠的性格友善，能跟小孩相處融洽，因此又有「溫柔的巨人」之稱。俄羅斯有位貓主便對緬因貓情有獨鍾，家裏養了超多隻緬因貓，而且不時會跟網民分享緬因貓BB的照片、影片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他飼養的緬因貓外貌有點與眾不同，貓咪雖然披著一層厚厚的貓毛，可是牠卻擁有著人類的面容，牠皺著眉的模樣令人誤以為牠是位生氣的老人！

▾▾▾點撃圖片放大：看人面貓竟變美貓？▾▾▾

+ 9 + 8 + 7

不少網民都以為這些「人面貓」長大後，樣子同樣會長得怪怪。不過，貓主卻上載牠們長大後的美貓照，讓不少網民大跌眼鏡！不少網民都驚呼貓咪「長得超美！」、「根本看不出是同一隻貓」、「醜小貓的故事」，大家又有什麼感覺呢？

近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

▼▼▼點撃圖片放大：看Chopin的鬼馬造型▼▼▼