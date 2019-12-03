【狗狗怪行為】看見這姿勢　就知道狗狗感到冷了

近日氣溫驟降，大家都急急拿出禦寒衣物，但家中狗狗呢？雖然一般來說，香港這氣候牠們未必會感到極寒冷，不過每隻狗狗情況不同，如果你家狗狗有顫抖等情況，便要即時替牠準備禦寒措施。

天氣轉冷，不少狗主也擔心家中愛犬會着涼。其實家中狗狗是否冷了，可從觀察得知。以下7個明顯狗狗異常行為，便極有可能正代表着牠感到寒冷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放心看，了解狗狗感到凍時，會表達出的異常行為】

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每隻狗狗獨一無二

一般情況下，狗狗身上有皮毛，應可抵擋香港這不算太冷的溫度。但不同的生活習慣，每隻狗狗的體質、品種、年齡都有差異，不能一概而論。因此，作為主人的你，狗狗是否冷了，你應該最為清楚。

保暖小技巧

替狗狗保暖的方法有很多，例如是替牠穿適當的衣物、盡量讓牠留在室內、替狗窩加上保暖墊、使用暖爐等。如果狗狗是睡在地上的話，而地板又是磁磚的話，可用紙皮墊底，再鋪上毛巾來替狗狗保暖。

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透過這些簡單的方法，已能令狗狗保持身體溫暖。當然，可以的話，在這寒冬時多與狗狗來個深情的擁抱，牠一定能感受到你帶來的暖意！

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