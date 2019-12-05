【貓行為】家中兩貓鏡頭前激情濕吻　網民：這是貓咪版AV嗎？

日本有網民養了兩隻感情超級好的貓咪，牠們不單並肩討吃，閒時還會表演個法式濕吻來交換唾液。當大家看牠們看得熱血沸騰之際，網民竟爆出一個令人震驚的事實：「牠們都是○○！」

兩隻貓咪齊心地喵叫，決心要貓主交出肉泥零食。（Twitter圖片：shirokenoneko）

日本有位網民家裏養了不少貓咪，當中有隻黑白貓和橘白貓感情最好。早前兩隻貓咪便攜手走到貓主前，團結地要他交出肉泥。看到貓咪可愛地走到面前，貓主也乖乖交出一條肉泥，讓兩隻貓咪你一口、我一口地分著吃。結果，牠們吃到一半便開始爭論起來，還開始激情地接吻！

橘白貓還霸道地按住黑白貓雙肩，無視黑白貓的心情，把牠壓倒在身下！當大家為這對貓夫婦的熱情行為感到害羞之際，貓主爆出一句：「牠們都是男性。」

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「黑白貓應該是想舔走橘白貓嘴邊的肉泥。」貓主把兩貓親吻的影片分享到Twitter，結果獲得多達6百多萬次觀看，近30萬位網民點讚。大部分網民留言都指牠們可愛，如「超有愛！」、「似乎在搶食？」，也有網民充滿幻想地留言指：「讓人看到熱血沸騰！」、「這是貓咪版AV嗎？」

外國一頭暹羅貓對香蕉情有獨鍾，更因品嘗香蕉時的獨特表情而在網上走紅，逐漸為網民所熟悉。貓貓浮誇的陶醉表情，不禁讓網民們好奇到底香蕉對牠而言有多吸引。

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