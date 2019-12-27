【毛孩睇樓】天水圍Wetland Seasons Park環境清幽　設獨家觀鳥區

香港的寵主數目持續上升，但要找個能容納寵物的安樂窩絕非易事。為了幫助一群迷失在樓盤中的無助寵主，《毛孩子》成立「睇樓特攻隊」，搜羅全港寵物友善樓盤，務求令每位寵主也可安居樂業。

天水圍新盤「Wetland Seasons Park」即將開售，鄰近濕地公園為最大賣點。物業對面馬路設有寵物公園，而且遊玩設備齊全，絕對是寵物放電之選。