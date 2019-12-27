【毛孩睇樓】天水圍Wetland Seasons Park環境清幽　設獨家觀鳥區

香港的寵主數目持續上升，但要找個能容納寵物的安樂窩絕非易事。為了幫助一群迷失在樓盤中的無助寵主，《毛孩子》成立「睇樓特攻隊」，搜羅全港寵物友善樓盤，務求令每位寵主也可安居樂業。
天水圍新盤「Wetland Seasons Park」即將開售，鄰近濕地公園為最大賣點。物業對面馬路設有寵物公園，而且遊玩設備齊全，絕對是寵物放電之選。
天水圍濕地公園旁即將有新樓盤推出，那就是由新地主理的「Wetland Seasons Park」，位於濕地公園路9號，昨日（26日）正式開售，平均呎價約為11,388元，比其他新盤開價較低。第一期提供710個單位，分別由8座低密度住宅、4座5層高別墅及10座洋房組成，低密度的設計十分適合飼養寵物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
「Wetland Seasons Park」預期將於聖誕前開售。（資料圖片）
環境清幽 會所設私家觀鳥區
樓盤最大賣點為鄰近濕地公園，享有獨特景觀。物業會所Club Seasons面積約21萬平方呎，設私家觀鳥區，住客可獨家觀賞濕地公園景色。另外，場內亦有室內外泳池、24小時健身室、餐飲區等。
樓盤預期將於聖誕前開售。（何穎琪攝）
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5分鐘即到寵物公園 設備超齊全
物業5分鐘路程外已是天業路休憩處，內附寵物公園，設備十分齊全。寵物公園面積為805平方米，設有蓋長椅、寵物廁所、狗糞收集箱、寵物沖身處，及寵物遊玩設施，如跨欄、跳圈等。
物業5分鐘路程外已是天業路休憩處，內附寵物公園。（何穎琪攝）
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附近甚少寵物用品店
物業距離「天秀」輕鐵站約10分鐘路程，附近亦有多架巴士通往沙田、觀塘、佐敦等地，交通雖稱不上十分便利，但亦尚可接受。附近商場不多，15分鐘路程內僅得「天一商場」，內有不少餐廳及生活用品店，惟未見寵物用品店及獸醫。最近的寵物品處於嘉湖新北江商場，距離約10分鐘車程，獸醫則要去到元朗，比較不便。
（何穎琪攝）
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總結
Wetland Seasons Park一帶環境清幽，而且寵物公園正正坐落於對面，遊玩設備齊全，適合喜歡清靜的寵主。另外，樓盤呎價合理，適合資金有限的買家。