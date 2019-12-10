虐殺9幼貓　台男遭私了骨折　義工：讓他體會被殺小貓感受

台灣新竹市早前發生多宗冷血虐貓案，轟動全市。兇手四出領養幼貓後，用各種殘忍手法將其殺害，遇難小貓多達9隻。惡行曝光後惹起眾怒，兇手終決定自首，案件目前仍在審理中，毋須還押。一名義工今天（10日）表示，兇手遭人「私了」，手部骨折。

今年10月，台灣新竹市驚傳多宗虐貓慘案，一名24歲彭姓男子被揭發四處領養小貓，然後殘忍虐殺。彭男於10月底自首，當天大批民眾到場聲討。一名有份緝拿彭男歸案的義工今（10日）發文，指彭男遭人私刑對待，手部骨折：「（他）深刻體會到被他殺的小貓們感受」。

虐貓男子遭人私刑對待，手部骨折。（Facebook@劭柏虎）

據了解，彭姓男子虐殺多達9隻幼貓，手法極度殘忍，如活活淹死、用螺絲批弄傷幼貓手臂，用平底鍋打至幼貓頭部變形，鹽灑傷口等等。他亦會將過程拍成短片，予共犯欣賞，有傳指更組成了「虐貓群組」。彭男行為令人齒冷，惡行曝光後遭網民痛罵「人渣」、「這種人會有報應」，甚至揚言要「起底」及以牙還牙。

多達9隻小貓遭他虐待。（Facebook@劭柏虎）

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彭男於10月28日自首，當日大批網民在警署門外等候聲討，經警方勸喻後散去。法院原裁定他須繳付台幣3萬元（約港幣7700）保釋金，因他稱無力支付，遂改為「限制居住」，即禁止遷移戶籍。

有份追查案件的劭姓義工今（10日）發文，指彭男遇襲，相信是遭人以私刑對待，手部開放性骨折，「被人斷手、腳縫合、雙臂黑青，深刻體會到被他殺的小貓們感受，骨頭都插出來了」。他又指彭男已與施襲者達成和解，並承諾未來不再接觸任何動物。

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