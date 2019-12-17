【領養狗】領養9歲甩牙芝娃娃　意外激發兒子同理心立志當獸醫

大部分人都選擇帶年紀較小的寵物回家，認為牠比較聽話，還有牠們的樣子較可愛。 港人夫婦Jacky和Crystal反其道而行，他們在四年前領養了9歲芝娃娃「小丁」，全因老狗的性格穩定，更適合擁有小朋友的家庭。而小丁的出現，更讓他們的兒子學會同理心，決心要成為一名獸醫。

Jacky和Crystal在7年前經愛協領養唐狗「小小」，他們在兒子出生後，希望再帶一隻性格穩定的小型犬回家，於是四年前領養年老的芝娃娃「小丁」。當時小丁已經年屆9歲，口腔只餘一隻牙，關節、膝蓋稍為移位，需要悉心地照顧牠。不過，他們並沒有因此而嫌棄牠，Crystal指出，「佢咁大年紀仲係愛協，相信無咁容易搵到領養者，我哋都好希望係佢最後嘅日子，可以畀到一個溫暖、開心嘅屋企佢。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

激發兒子「同理心」

「年紀細嘅狗都可能會有隱性病，我認為狗狗可以留喺我哋身邊幾耐，同佢年紀無關。」不少人認為領養老狗，人寵相處時間會較短、所花的錢亦較多，他們卻認為寵物相處的時間跟年紀無關，而小丁更讓兒子學會珍惜當下，擁有較強的「同理心」。

兩年前，小丁突然患上胰臟瘤，由於病情急劇轉差，即使做手術，亦未必能夠痊癒，令Jacky全家措手不及。幸好，小丁最終平安過渡，Jacky的兒子看到小丁完成手術後，牠身上多了一個巨大的傷口，不禁當場哭了起來：「佢意識到生同死，學識每個生命都會有時限，更加珍惜同屋企人、寵物相處嘅時間。」當時，他更決心要成為一位獸醫，救助生病、受傷的動物。

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原本不太融入這家庭的小丁，因為這次經歷而變得親人，「自從佢不幸患咗胰臟瘤後，我哋每日都去醫院探佢、真係緊張佢，所以佢返到嚟完全唔同哂。例如好興奮咁出嚟迎接我哋，甚至反肚要我哋摸佢，多咗好多互動，開心咗好多。」Jacky指，假如當初沒有領養小丁，家庭可能會缺少某些幸福的元素。

與寵物相處，未必要在乎時間的長短；人寵之間的互相改變，或許比一切更來得重要。

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