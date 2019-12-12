12歲老柴犬臨終前硬撐爬出家門　生命到盡頭不想被主人找到？

照顧老狗並不是容易的事情，假如狗主沒時刻留意牠的身體狀況，便有機會因急病而離開。 近日有台灣有狗主分享老柴犬離世前的窩心舉動，指牠原本已經因病無力站立，但牠仍然硬撐走到屋外，只是為了...

12歲老柴「寶貝」臨終前賴在走廊不願回家。（facebook圖片：柴犬司令部）

「連昨晚腳都站不起來了，還是拖著身體要出去外面大號。」狗主黃洲銘‎在facebook群組分享愛犬寶貝在離開前一晚，即使身體多不舒服，仍然要爬出家門，全因牠是隻貼心愛乾淨的狗狗，「以前的妳只要不小心在家裏拉肚子，都會飛機耳好久...」可惜，身體的不適令寶貝無法走完整個路程，牠硬撐著走了幾步路，便氣吁吁地在走廊坐下來，讓狗主和家人覺得非常痛心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在寶貝離開得非常急，牠當天突然不停喝水，腹部突然脹大很多，醫生最初以為牠是中風，結果打針後情況劇轉直下，輾轉送到另一間動物醫院，確定患上肝癌。狗主想把寶貝帶回家，牠卻異常地反叛：「連身體在四肢無力的狀態，也跑出去外面躲著不肯回家。」或許，寶貝想在臨終前默默地躲起來，幸好狗主有把寶貝抓住，帶回家才能順利再多見牠幾面。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴犬不肯回家真相▾▾▾

「今天是是妳離開的第一天。」狗主在facebook群組「柴犬司令部」發文悼念愛犬寶貝，憶及過去寶貝不願回家的往事，有多達3千名網民點讚，並留言都安慰狗主「請節哀」、「保重」，也有留言祝願寶貝「小天使乖乖上天堂」、「一路好走」，有留言更讚寶貝「是個善良的小天使」。

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

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寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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近日在Twitter上，有篇狗主悼念離世愛犬的帖文被瘋傳。患癌病犬在主人懷裡安然離世，狗主沒有過於激動，而是情深訴說：我們不會分開。

▼▼▼點擊圖片放大：看Bella與主人曾經一起開心的往事▼▼▼▼▼