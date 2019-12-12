松鼠狗險被主人一個大意舉動害死　半分鐘生死時刻　結局...

美國一名女飼主在進入升降機時，不慎把愛犬留在門外，升降機門隨即關上並向上移動，導致狗狗身陷險境。幸好，一名男子及時救起狗狗，避免了一宗悲劇。

美國德州27歲男子Johnny Mathis近日突然變成網絡紅人，全因他日前（9日）救起了一頭差點喪命的松鼠狗，被網民譽為英雄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

27歲的Johnny就起了一頭松鼠狗。 （Twitter@Johnnayyeee）

根據閉路電視片段，當時一名女飼主用伸縮狗繩，嘗試帶著一頭松鼠狗進升降機。女飼主先進入升降機，豈料升降機們突然關上，一把夾住了狗繩，松鼠狗則被遺漏在門外。剛出升降機的Johnny發現了狗狗孤單的身影，立即轉身折返幫忙。他眼見狗繩隨著升降機向上而被拉動，纏住松鼠狗的頸部，遂馬上跪下抱起狗狗，在十數秒內解開繩索，及時救回狗狗。

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他其後接受訪問時指：「我最初嘗試借助自身重量來扯斷狗繩，但不成功，便轉為解開狗繩，但因狗狗毛髮太蓬鬆，所以我試了數次才成功。」不久後，升降機回到Johnny所處的樓層，當升降機門打開時，他發現女飼主正掩面嚎哭。他看見女飼主傷心的模樣，坦言感難受，「我替她感到難過，很多人因此不喜歡她。」

Johnny將閉路電視片段分享至Twitter，並寫道「我在發抖！我剛剛救起了一隻狗」。片段至今已獲逾1200萬人觀看，大批網民稱Johnny為英雄，又留言指「不是所有英雄都披著斗篷」。

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