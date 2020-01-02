鄰居養70kg愛爾蘭獵狼犬　比人還高大　網民分享相片：像熊一樣！

提到「犬界巨人」，大家會想起什麼狗呢？ 早前，有網民分享了鄰居愛犬的照片，結果大家都被牠的身型嚇一跳。牠看起來竟然比人還要高大？原來牠是世界上體型最大的狗狗「愛爾蘭獵狼犬」！

網民分享了鄰居狗狗「Seamus」的照片，結果引來了迴響。（facebook圖片：Andi Kittredge）

「今日心情不好，所以探望了鄰居的狗狗Seamus。」外國網民Andi Kittredge分享了她跟鄰居狗Seamus的合照，結果引起網民熱議，只因Seamus看起來比Andi還要高大！別以為這是錯覺照片，Seamus真的長得那麼高大，全因牠真實身份是世界上最巨型的犬種「愛爾蘭獵狼犬」。據狗主分享，Seamus目前8歲半，體重達70公斤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

愛爾蘭獵狼犬是犬界數一數二的巨人，牠肩胛到地面的高度，雄性平均達90厘米，雌性平均達80厘米，部份甚至會超過這個數字，能夠與大丹犬匹敵。牠來自於愛爾蘭，最初繁殖用於打獵，牠的名字亦充分反映出牠的用途：獵狼。牠肌肉相當發達，能夠以極快的速度奔跑，故適合用於狩獵，能迅速追趕獵物。

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Seamus的照片獲得近3萬位網民點讚，超過2千位網民留言，大多數都讚Seamus可愛，「很巨大！」、「是恐龍嗎？」、「我想要這樣的大男孩！」、「像熊一樣大！」也有無數網民想知道Seamus的品種

愛爾蘭獵狼犬跟大丹犬雖然是犬界巨人，但牠們同樣擁有一顆溫柔的心。

英國夫婦早前誕下一名可愛的女嬰，他們最初還擔心她無法跟家裏大丹犬相處。幸好，女兒很喜歡黏著狗狗，經常形影不離，感情相當要好。

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