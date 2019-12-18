天生皮膚病乏人照顧導致毀容　網民封鬥牛犬為最美天使

流浪動物無家可歸，更缺乏照顧，如果身體出了毛病，病況會變得更嚴重。 在美國，有人發現一隻流浪狗在街道上徘徊，於是尋求動保組織協助。當義工到場時，便被這流浪狗的外貌嚇倒。因牠面部像是腐爛了般，牙齒也露了出來。但經義工適心照顧後，發現狗狗很親人極可愛，更被網民封為「最美天使」。

現在Phoenix在獸醫診所裏生活得很好，義工表示要待牠完全康復後，才會考慮領養問題。（ig@phoenixthedawg）

這隻外表有點嚇人的狗狗，在11月中時被人在美國阿拉巴馬州的科林斯維爾（Collinsville）街道上發現。當時狗狗四處徘徊，而且顯得消瘦無助，於是好心人致電動保組織，希望能幫到狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看Phoenix可愛模樣，其實牠是很親人狗狗】

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在義工找到狗狗時，實在被牠的外貌所嚇倒。因為這流浪狗面上皮膚嚴重被毀，牙齒都外露出來。義工隨即將牠救起，並送到獸醫診所接受檢查治療。

義工表示：「我們暫時未知道Phoenix樣貌為何會變成這樣，有可能是先天疾病引致，又或是曾被虐待。現時牠已送到動物診所裏接受治療與觀察，並服用適當的藥物希望能改善皮膚問題。」

雖然外貌未必討好，但牠是天使帶給四周的人快樂。(facebook)

在Family Animal Medicine與Skiatook Paws & Claws Animal Rescue的Facebook上，都有分享與更新這流浪狗的近況。這狗狗現時已被命名為Phoenix，在獸醫診所裏接受不同的測試，希望能找出面部皮膚毀爛的原因。獸醫沒法斷定狗狗面部為何會這樣，但傾向認為是先天皮膚疾病，加上缺乏照顧，所以才變成這樣。

由於要治療Phoenix需要龐大經費，義工便發起網上眾籌。令人感到意外的，是籌款情況相當理想，現已籌得超過2萬美元！

醫療費昂貴，所以發起了網上眾籌，現時已籌得超過2萬美元。(facebook)

不少網民看到Phoenix的情況，紛紛留言表示同情。縱然外貌不是討好，但網民留言表示，這「狗狗實在極可愛」、「外表不美，但牠值得被愛」、「每隻狗狗都是美麗可愛」、「牠需要一個充滿愛的家」、「要好好照顧牠」、「牠美得像天使」、「你看牠多可愛，是好孩子」。

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