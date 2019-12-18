軍人飼主全身9成燒傷　憂鬱貴婦狗每天抱他軍服：爸爸快回來

台灣一名軍人全身9成燒傷，目前仍然留醫，情況嚴重。他和女友共同飼養一頭貴婦狗，其女友察覺愛犬近日時常躺在他的軍服上，彷彿正默默等待他出院回來。

台灣一名軍人今年9月於營區內遇上火災，全身超過9成皮膚被重度燒傷。他目前仍在留醫當中，其女友慕慕更指「手指都燒乾了」，傷勢危殆。自他受傷後，他及女友所養的貴婦狗不時睡在其軍服上，表情憂鬱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

台灣一名軍人今年9月於營區內遇上火災，全身超過9成皮膚被重度燒傷。（示意圖）（Facebook@頂上雄獅-陸軍機步第二六九旅）

慕慕起初以為愛犬「拿鐵」的行為只是巧合，但經過一輪觀察後，發覺拿鐵只要沒跟家人待在一起，就會躺在男友的軍人制服上，彷彿得悉了飼主受傷的消息般，失落的神情令她大叫心痛。其實二人於今年5月才正式領養拿鐵，但在短短數月間，他們已建立起深厚的人寵情。

二人於今年5月才正式領養拿鐵。（受訪者提供）

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慕慕將拿鐵的行為分享至網上，並寫道：「你爸爸在軍隊裡燒成重傷，也沒跟你多說什麼，我感覺得到你跟我一樣，想他快點脫離危險回到我們身邊。」貼文隨即獲數百網民留言祝福，她亦回覆指會將祝福轉告男友：「會跟他說的，雖然他還無法說話，不過我相信他能感受到大家給的鼓勵。」

▼▼▼狗狗不時也會做出窩心的舉動，例如這頭柴犬堅持凌晨仍等飼主回家▼▼▼

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